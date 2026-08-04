Packeta integrează rețeaua de aproape 5.000 de oficii și puncte ale Poștei Române;

Packeta România integrează rețeaua națională a Poștei Române în propriul ecosistem logistic, printr-un parteneriat operațional începând din luna august.

Prin integrarea a aproape 5.000 de oficii și puncte poștale, rețeaua de puncte pick-up disponibilă prin Packeta România crește de la 1.024 la aproape 6.000 de unități la nivel național. Prin noul parteneriat, magazinele online pot pune la dispoziția clienților o combinație extinsă de opțiuni: livrare la adresa indicată, ridicare dintr-un punct pick-up Packeta sau preluarea coletului dintr-un oficiu ori punct poștal integrat în rețeaua disponibilă prin Packeta. Destinatarii își pot alege modalitatea de livrare în funcție de localitate, proximitate și propriul program. Extinderea mărește semnificativ accesul la serviciile companiei și aduce serviciile Packeta România mai aproape de destinatarii din toate regiunile țării. Parteneriatul consolidează și acoperirea Packeta pentru livrarea la adresă. Astfel, prin infrastructura Poștei Române, compania poate ajunge la peste 11 milioane de adrese unice din toate unitățile administrativ-teritoriale ale României, de la marile centre urbane până la comunitățile în care rețelele comerciale de curierat au o prezență mai redusă.

Alexandr Jeleascov, managing director Packeta România: „Parteneriatul cu Poșta Română marchează o schimbare de scară pentru operațiunile Packeta din România. Integrarea unei infrastructuri cu acoperire națională le oferă magazinelor online acces, prin aceeași platformă, la o rețea de livrare mult mai extinsă și la soluții adaptate diferitelor tipuri de comunități.

Colaborarea urmează modelul de dezvoltare al Packeta la nivel internațional, bazat pe conectarea comercianților la operatori locali puternici și la opțiuni complementare de livrare. Pentru partenerii noștri, această extindere înseamnă mai multă flexibilitate și o capacitate mai bună de a ajunge la clienți în întreaga țară”.

Acoperire extinsă pentru magazinele online

Pentru comercianți, integrarea oferă acces la o infrastructură națională prin intermediul aceleiași platforme logistice. Extinderea este relevantă în special pentru magazinele online care livrează în întreaga țară și au nevoie de soluții capabile să acopere marile orașe, localitățile mici și comunitățile în care densitatea punctelor pick-up comerciale este mai redusă.

Rețeaua Poștei Române cuprinde peste 5.000 de subunități poștale și acoperă toate unitățile administrativ-teritoriale din România. Infrastructura este susținută de 41 de huburi logistice și de curierat și de peste 1.000 de curse auto regulate zilnic. Capacitatea totală de sortare depășește 500.000 de colete pe zi la nivelul întregii rețele logistice.

Parteneriatul este în acord cu strategia Packeta la nivel internațional, construită în jurul integrării operatorilor locali și a mai multor modalități de livrare într-o singură platformă. Acest model le oferă magazinelor online acces la rețele diferite de livrare, pe plan local și internațional, prin intermediul aceluiași sistem.