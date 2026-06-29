Packeta: Rata de retur la comenzile online poate urca la 15%, anul acesta

Rata de retur la comenzile online poate urca la 15%, anul acesta, cele mai mari valori fiind în fashion și încălțăminte, potrivit Packeta România.

Această dinamică se vede și în volumele procesate de companie. Retururile gestionate de Packeta România au crescut cu 15% în 2025 față de anul anterior, iar pentru 2026, compania estimează un avans suplimentar de 10%.

Fluctuațiile ratei de retur sunt mari de la o categorie la alta, între 8% și 15%, în funcție de tipul produselor, sezon și profilul comerciantului. În categoriile în care decizia finală depinde de mărime, potrivire sau preferințe personale, retururile pun o presiune mai mare pe magazinele online, care au nevoie de procese rapide, simple și ușor de urmărit.

Creșterea volumului de colete returnate este susținută de dezvoltarea comerțului online, de extinderea comenzilor cross-border și de așteptările tot mai ridicate ale consumatorilor pentru servicii flexibile.

Pentru magazinele online, returul devine o zonă cu impact direct asupra conversiei, costurilor operaționale și relației cu clienții. Un proces dificil de returnare poate influența decizia de cumpărare și poate crește volumul solicitărilor către echipele de suport. De asemenea, poate reduce încrederea în magazin, mai ales în cazul clienților aflați la prima comandă.

Retur rapid, în câțiva pași

Packeta România susține magazinele online printr-un flux de retur digitalizat, construit pentru rapiditate și predictibilitate. Inițierea unui retur prin Packeta durează, în mod obișnuit, sub 1–2 minute. Întreg procesul vizează câțiva pași simpli: generarea returului, primirea codului de predare și a etichetei, predarea coletului într-un punct pick-up și urmărirea acestuia prin confirmări automate.

Pentru clientul final, procesul reduce timpul necesar returnării și limitează interacțiunile suplimentare cu magazinul online. Pentru comerciant, soluția Packeta aduce trasabilitate completă, etichetare standardizată, confirmări automate pe traseu și reducerea erorilor operaționale.

Magazinele online obțin, astfel, o predictibilitate mai bună asupra costurilor și pot gestiona mai eficient fluxurile logistice asociate retururilor, într-un moment în care volumele returnate devin tot mai relevante în economia unei comenzi online.

Retururile cross-border cresc accelerat

Retururile cross-border au înregistrat, în 2025, o creștere mai accelerată decât cele domestice, pe fondul intensificării comerțului transfrontalier. Pentru 2026, Packeta România anticipează menținerea acestei direcții. Aceasta, pe măsură ce tot mai multe magazine online din țară își extind vânzările la nivel european, iar clienții se așteaptă la o experiență de retur la fel de simplă, indiferent de țara din care comandă.

Pentru magazinele online care vând internațional, un proces de retur clar și unitar devine esențial. În absența unei soluții simple de returnare, clienții pot ezita să finalizeze comanda, mai ales atunci când cumpără dintr-o altă țară.

Packeta oferă acoperire în 33 de țări, prin rețele de puncte pick-up acolo unde acestea sunt disponibile și prin adrese dedicate de retur în piețele în care compania nu are rețea proprie de PUDO.

Packeta România observă o maturizare a modului în care comercianții online privesc retururile. Returul este tot mai des integrat în strategia comercială. Aceasta, alături de livrare, plată și suport, pe măsură ce consumatorii se așteaptă la procese rapide, transparente și disponibile în mai multe piețe.

În această etapă de dezvoltare a comerțului online, magazinele care își construiesc din timp un flux de retur simplu, digitalizat și ușor de urmărit pot reduce presiunea operațională generată de volumele în creștere și pot transforma returnarea produselor într-un argument suplimentar de încredere pentru client.