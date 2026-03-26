Pensiile vor fi plătite mai devreme în aprilie; ajutoarele one-off, abia în luna mai

Pensiile vor fi plătite mai devreme în aprilie, iar ajutoarele one-off pentru pensionai cu pensii i micivor fi date abia luna mai, informează joi Ministerul Muncii.

Astfel, toate pensiile distribuite de poștași vor fi aduse până pe 9 aprilie, iar cele care se virează în conturile bancare ale beneficiarilor care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie, în loc de 12 aprilie.

Pe de altă parte, ajutoarele one-off pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2026, nu se pot acorda în luna aprilie. Actul normativ a fost contestat de AUR la Curtea Constituțională, care a respins abia joi sesizarea.

Ministerul Muncii precizează că, în aceste condiții, ajutoarele urmează să fie acordate în luna mai.