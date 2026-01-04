Peste 17.600 de firme și-au suspendat activitatea în primele 11 luni din 2025

În primele 11 luni din anul 2025 și-au suspendat activitatea 17.661 de firme, în creștere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform ONRC.

Cele mai multe companii aflate în această situație au fost din București, respectiv 2.157 (+8,17%) și din județele Cluj, cu 1.227 firme suspendate (+19,71%), Iași – 827 (+9,1%), Bihor – 783 (+7,11%), Brașov – 734 (-0,27%), Neamț – 707 (+25,13%) și Timiș – 676 (+3,05%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au înregistrat în județele Gorj (+50%), Olt (+31,18%), Dolj (+28,54) și Neamț (+25,13%). Scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în județele Dâmbovița (-28,38%), Teleorman (-23,08%), Tulcea (-22,22%) și Caraș-Severin (-15,71%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 2.391 (-39,3%), construcții 967 (-36,09%) și activități profesionale, științifice și tehnice – 919 (-40,44%).

Pentru luna noiembrie au fost comunicate 1.327 suspendări de activitate, cele mai multe în București (169) și în județele Cluj (96), Iași (65), Bihor (63), Timiș (57), Ilfov (55) și Brașov (55).