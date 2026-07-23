Peste 2,4 miliarde de ambalaje returnate prin SGR, în S1. Rată de colectare 82%

Peste 2,4 miliarde de ambalaje au fost returnate de români, prin SGR, în primul semestru (S1) al anului, Rata de colectare a ajuns la 82%, de la 79% în perioada similară din 2025, informează RetuRO, administratorului Sistemului de Garanție-Returnare.

Potrivit unui comunicat, cele mai mari cantități de ambalaje au fost returnate în S1 în București (331,3 milioane de ambalaje), urmat de județele Ilfov (117 milioane), Timiș (107,2 milioane), Cluj (101,1 milioane) și Constanța (100,4 milioane).

„Performanța sistemului se reflectă într-un grad extins de acoperire la nivel național. Infrastructura de colectare acoperă în prezent 92% dintre localitățile cu peste 1.500 de locuitori și 74% dintre localitățile cu peste 200 de locuitori, facilitând, astfel, accesul consumatorilor la SGR la nivelul întregii țări”, se arată în comunicat.

Progresul este vizibil și în ceea ce privește reciclarea, obiectivul final al Sistemului de Garanție-Returnare.

Astfel, în primul semestru al anului 2026, întreaga cantitate de materiale colectate prin SGR a ajuns în stațiile de reciclare. RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 187.300 de tone de materiale, cu 6% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, când au fost predate aproximativ 176.500 de tone.

Toate materialele colectate prin SGR au ca destinație instalațiile de reciclare, unde sunt transformate în materii prime secundare și reintegrate în circuitul economic. În medie, sunt livrate zilnic către reciclatori aproximativ 70 de camioane cu materiale procesate în centrele RetuRO de numărare și sortare.

RetuRO Sistem Garanție Returnare este o companie ce funcționează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.

Compania a fost creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

RetuRO, administratorul SGR, funcționează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura transparența asupra cantităților de ambalaje pentru băuturi puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deșeurilor de ambalaje, în vederea atingerii țintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.