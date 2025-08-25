Peste 407.850 de beneficiari de indemnizații speciale – persecutați politic, veterani de război,deportați, revoluționari, artiști

Un număr de 407.854 de persoane beneficiau, în luna iulie, de indemnizații prevăzute de legi speciale, cu 765 mai puține față de luna anterioară, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Cei mai mulți (197.090) sunt beneficiarii de indemnizații conform D.L. nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizația medie era de 1.515 lei.

Alte 12.245 de persoane beneficiau de o indemnizație medie de 918 lei, conform Legii nr. 49/1991 și Legii nr. 44/1994 – privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. 63.346 de persoane erau beneficiare de indemnizații conform Legii nr. 189/2000 – privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, suma medie plătită fiind de 858 lei.

În ceea ce privește beneficiarii de indemnizații conform Legii nr. 309/2002 – privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, aceștia erau în număr de 38.605, suma medie plătită fiind de 81 de lei.

Beneficiarii de indemnizații conform Legii nr. 341/2004 – recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 erau în număr de 12.496, aceștia primind o sumă medie de 2.175 lei.

De asemenea, în iulie 2025, erau înregistrați 542 de beneficiari conform Legii 109/2005 – Artiști, indemnizația medie fiind de 345 lei, 13.948 beneficiari de indemnizații conform Legii 8/2006 – Uniuni de creații, cu o indemnizație medie de 1.905 lei, și 69.582 beneficiari conform Legii 578/2004 – Soț Supraviețuitor, cu o indemnizație medie de 128 lei.