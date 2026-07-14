Pîslaru: „CE a aprobat renegocierea PNRR, dar PSD nu va vota legea salarizării și va sabota și reforma privind integritatea”

Comisia Europeană a aprobat, luni, renegocierea PNRR, iar aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene este așteptată pe 7 august, a declarat ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

El a adăugat, însă, că „ce e bine pentru România nu e bine pentru PSD”, amintind că Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota legile pentru absorbția ultimele fonduri din PNRR..

„O veste bună, în exclusivitate, de la Bruxelles: Comisia Europeană tocmai a aprobat astăzi propunerea de renegociere a PNRR. Urmează ultimul pas: aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, pe 7 august. După luni de muncă pentru a salva cât mai multe investiții și cât mai mulți bani europeni pentru România, am ajuns în punctul în care totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise. Și, din păcate, fix aici se rupe filmul. În timp ce la Bruxelles obținem rezultate fantastice, la București, domnul Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării și amenință că va sabota și reforma privind integritatea în funcția publică’, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, pe salarizarea unitară reforma a fost amânată succesiv și împinsă dintr-o cerere de plată în alta iar ani de zile nu a fost realizată reforma salarizării.

„Chiar domnul Grindeanu recunoaște astăzi că jalonul a fost mutat din cererea de plată 3 în cererea de plată 6. Ani de zile reforma nu a fost făcută. Acum, când trebuie în sfârșit livrată, ni se spune din nou: nu votăm”, susține Pîslaru.

El acuză, de asemenea, că, pe subiectul integritate în funcția publică, PSD încearcă să mute discuția spre Dominic Fritz și alte cazuri individuale în loc să se discute despre cum poate fi întărită Agenția Națională de Integritate:

„Este o diversiune. Reforma nu este despre un om, un partid sau un dosar. Este despre capacitatea statului român de a avea reguli clare și instituții eficiente pentru apărarea integrității în funcția publică”

Dragoș Pîslaru precizează, de asemenea, că pe reforma urbanismului, România a pierdut ani întregi în blocaje și conflicte privind competențele de emitere a autorizațiilor de construire, inclusiv în disputa dintre administrațiile PSD de sector și Primăria Capitalei, în loc să modernizeze legislația și să reducă birocrația.

Totodată, pe decarbonizare reformele au fost împinse până în ultimul moment, iar România a ajuns să negocieze sub presiunea termenelor-limită și a riscului de a pierde fonduri europene.

„Nu poți pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană și, în același timp, să refuzi reformele la care România s-a angajat. Nu poți spune că vrei PNRR, dar să respingi jaloanele din PNRR. Nu poți aplauda banii europeni și să sabotezi condițiile asumate de România pentru a-i primi.(…)

În toți acești ani, PSD a practicat politica tergiversării, amânând de fiecare dată decizia tocmai de frică să nu își asume ei vreo responsabilitate.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a împins reformele înainte cu toată puterea, ne-am asumat deciziile dificile și am dovedit că putem avea în Guvern și oameni politici responsabili, care acționează în interesul țării. PNRR nu este al unui partid. Nu este al unui ministru. Nu este al unui guvern.

Este un plan pentru dezvoltarea României: autostrăzi, spitale, școli, digitalizare, energie, modernizarea administrației și miliarde de euro care schimbă în bine viața românilor. Așa că fac un apel foarte clar la responsabilitate către PSD: nu puneți, domnilor de la PSD, viitorul României în pericol pentru agenda voastră politică măruntă”, conchide Dragoș Pîslaru.