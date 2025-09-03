Pîslaru l-a demis pe directorul care a aprobat excursii de lux pe bani europeni, pentru 30 de angajați ai MIPE

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, l-a demis pe directorul din instituție care a aprobat excursii pe bani europeni, de training la hoteluri de 5 stele pe Coasta de Azur și Larnaca, pentru 30 de angajați.

Pîslaru a anunțat că excursiile au fost anulate în ultimul moemnt, după ce a aflat de ele:

„Atunci când spunem că trecem printr-o perioada grea și cerem românilor să strângă cureaua, ar trebui ca acest lucru să se vadă în administrație. Este vorba de excursii în străinătate pe bani europeni. Joi seara, după ora 19:00, am fost informat că o structură din cadrul ministerului, un organism intermediar regional, pregătise o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni, una pe Coasta de Azur la Nisa și cealaltă la Larnaca în Cipru, la hoteluri de 4 și 5 stele, cu niște costuri importante pentru aceste 30 de persoane. Vineri dimineață, la prima oră, am discutat cu directorul care a aprobat aceste cheltuieli, de altfel unul dintre participanții la training-ul de la Nisa, Costa de Azur – și am aflat, cu surprindere, că plecarea era programată pentru duminică. Le-am comunicat că mesajul prim-ministrului Ilie Bolojan de acum ceva vreme a fost de reducere a deplasărilor externe. De altfel, am avut o circulară internă în minister pe subiectul acesta și i-am comunicat că nimeni nu pleacă pe banii statului la Nisa sau la Larnaca pentru training-uri mai mult sau mai puțin importante. Am aflat, în cursul zilei de vineri că, într-adevăr s-au anulat cele două deplasări. Ei bine, luni, când eram la Bruxelles, am fost informat că domnul director și-a dat singur concediu. A aprobat concediu și pentru alți colegi care figurau pe lista de participanți la acest training, alții au cerut să participe în telemuncă. Am verificat cu compania de transport și un număr de șapte participanți la acest training au plecat la Nisa cu biletele de avion care fuseseră cumpărate deja”, a declarat ministrul, în cadrul unei conferințe de presă.

„Fondurile europene sunt la dispoziția românilor, nu ca să poți să le toci pe deplasări externe care nu-și au rostul. Am dispus un control comun al corpului de control al meu, al ministrului și al autorității de management pentru acest subiect pe partea de în reguli. Toleranța mea și a acestui Guvern pentru risipa banului public este zero. Astăzi am dispus demiterea directorului respectiv și, în acest moment, o să afle domnul director că atunci când se întoarce de la Nisa, se va întoarce fără să mai fie director. Mai mult decât atât, am cerut sesizări disciplinare pentru toți colegii care au plecat în această excursie pe bani publici. Este un caz oarecum nefericit. Motivul pentru care îl scot în public este legat de a arăta că aceste lucruri nu sunt tolerate și că oriunde vom găsi la nivelul administrației publice astfel de comportament, măsurile vor fi extrem de dure și de stricte, pentru că așa ceva nu este posibil. Vom aștepta rezultatele controlului comun, respectiv Corp Control ministru, plus autoritatea de management, moment în care vă voi da informații suplimentare cu privire la acest subiect. Banii europeni nu sunt făcuți să-i cheltui pe prostii. Atâta timp cât vom avea această mentalitate că banii europeni sunt bani gratis, vom fi într-o mare eroare. Banii europeni sunt banii și șansa pe care o are România pentru modernizarea țării’, a adăugat Pîslaru.