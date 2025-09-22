Pîslaru: Proiecte PNRR monitorizate printr-un sistem „semafor”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) va monitoriza printr-un sistem „semafor” 17.000 de proiectele din PNRR, a anunțat luni ministrul Dragoș Pîslaru, luni, la cea de-a XIII-a ediție a Forumului Eurosfat 2025, organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și Universitatea din București.

„Vom începe cu trei culori, dar vom merge poate pe 20, 40, 60, 80, 100% stadiu de implementare, astfel încât să putem urmări proiectele în funcție de acest lucru. Din 17.000 de proiecte, în fiecare zi, în fiecare săptămână, vom avea proiecte făcute. Vor fi puse într-o bază de date indexabilă după localizare, tipul de beneficiar, tipul de intervenție și multe alte criterii. Vom introduce o raportare de date deschise, cu toate proiectele acestea”, a spus Pîslaru.