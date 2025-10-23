Proiect de lege adoptat de Guvern pentru retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei

Printr-un proiect de lege adoptat de Guvern în ședința de joi, Parlamentul va dezbate și aproba retragerea României din Tratatul privind Carta Energiei.

Astfel, va înceta obligația României de a achita contribuția anuală la bugetul Conferinței Cartei Energiei, respectiv 39.246 euro în anul 2025.

Tratatul, semnat în 1994 și aflat în vigoare din 1998, contravine obiectivelor Pactului Verde European și Acordului de la Paris, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Astfel, România își aliniază poziția la cea a Uniunii Europene și a altor state membre care au notificat deja retragerea din TCE (Italia, Franța, Spania, Olanda, Polonia, Slovenia, Portugalia ș.a.). Comisia Europeană și Consiliul UE au adoptat în 2024 deciziile oficiale de retragere a Uniunii și a Euratom din Tratat.