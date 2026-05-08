Raport Guvern: „Lipsa contractării din PNRR la nivel de CJ în peste 90% dintre județe este îngrijorătoare”

Ritmul de contractare a fondurilor din PNRR este „lent și neuniform”, iar în peste 90% dintre județe lipsește „la nivel de consilii județene (CJ)”, ceea ce este „în mod special îngrijorătoare”, arată Raportul privind Analiza Eficienței Administrației Publice Centrale și Locale, elaborat în 2025 pe baza datelor din 2024.

Documentul elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului subliniază că, deși unele județe – precum Bihor, Hunedoara, Mehedinți sau Galați – au contractat un număr semnificativ de proiecte în perioada 2021-2025, majoritatea consiliilor județene și a UAT-urilor mici nu aveau contracte semnate, până în 2025. „Această situație generează riscuri majore de neutilizare a fondurilor și pierderea unor oportunități strategice de dezvoltare”, se arată în document.

De asemenea, sunt indicate „disparități mari” în accesarea fondurilor publice.

„Analiza teritorială a indicatorilor de dezvoltare locală pentru perioada 2016-2025 evidențiază un peisaj inegal în ceea ce privește investițiile publice, infrastructura de bază, capacitatea administrativă și dinamica economică a unităților administrativ-teritoriale (UAT) și a consiliilor județene (CJ). Prin corelarea veniturilor și cheltuielilor, a conectării la utilități și a gradului de mobilizare a fondurilor externe, se conturează tendințe sistemice și disfuncționalități persistente”, arată raportul Guvernului.

Județe și consilii județene precum Tulcea, Bistrița-Năsăud, Bihor, Mehedinți demonstrează o mobilizare eficientă a resurselor, atât prin atragere de fonduri, cât și prin execuție bugetară, în timp ce un număr „semnificativ” de județe, inclusiv Timiș, Teleorman, Ilfov, Mureș, Harghita, Bacău și Satu Mare, prezintă niveluri scăzute de atragere și/sau execuție, indicând dificultăți administrative, întârzieri sau lipsă de prioritizare.

Totodată, la nivel de UAT, vestul țării, Dobrogea și unele zone din Transilvania se detașează pozitiv, în timp ce Moldova, Oltenia și sudul Munteniei concentrează cele mai slabe performanțe, se precizează în document.