Recompense pentru inspectorii de la ANAF și Vamă din amenzile aplicate – lege adoptată

Camera Deputaților – for decizional a aprobat miercuri acordarea de recompense financiare inspectorilor din ANAF și Vamă, din amenzile pe care le colectează.

S-au înregistrat 73 voturi pentru, 11 contra și 27 de abțineri.

Actul normativ, jalon în PNRR, a fost votat și de Senat, luni, astfel că acum merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Noua lege prevede instituirea unui mecanism anual de recompensare financiară a personalului ANAF și al Autorității Vamale Române (AVR), în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță specifici activității fiecăreia, aprobați prin ordin al ministrului Finanțelor.

Valoarea totală a recompenselor acordate într-un an nu va putea depăși 12% din cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat al ANAF, respectiv al AVR, pentru anul respectiv și se plătesc din bugetele acestor instituții.

Pentru cazurile de performanță excepțională, stimulentele financiare se acordă o singură dată, iar dreptul de a beneficia de aceste stimulente aparține exclusiv personalului care a avut raporturi de serviciu sau de muncă active în cadrul Agenției ori al Autorității pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se efectuează plata.

Actul normativ mai stabilește acordarea unor stimulente financiare personalului care contribuie la constatarea și încasarea unor creanțe rezultate din activitatea de control fiscal și vamal, al căror cuantum depășește echivalentul în lei al sumei de 1 milion de euro.

Acestea se adau tot de la bugetul de stat, prin bugetele celor două instituții, în limita a 3% din cuantumul creanțelor stabilite prin titluri rămase definitive prin necontestare sau din cele confirmate de instanță prin hotărâri judecătorești definitive efectiv încasate. Procedura se aprobă prin ordin al președinților ANAF și AVR.

Beneficiază de stimulente financiare personalul din echipele de control fiscal și vamal (inspecție fiscală, antifraudă fiscală, controlul ulterior, echipele mobile, echipele canine, structurile de control vamal nedistructiv, verificarea situației fiscale, supraveghere vamală și fiscală în domeniul produselor accizabile), din structurile de analiză de risc care au realizat evaluarea riscului fiscal, structurilor juridice care asigură reprezentarea în instanță, din cadrul organelor de executare silită și de confiscare, după caz, precum și conducerea ierarhică a personalului.

Personalului care, în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale, nu realizează indicatorii de performanță stabiliți și obține calificativul „satisfăcător” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale i se aplică sancțiunea diminuării drepturilor salariale.