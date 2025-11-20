Reforma Romsilva: OUG pentru evaluarea anuală a performanței manageriale și digitalizarea instrumentelor de control

Printr-o Ordonanță de Urgență (OUG) privind reforma Romsilva, aprobată joi de Guvern, au fost introduse evaluarea anuală a performanței manageriale, reguli transparente de selecție prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control și criterii clare financiare și nefinanciare de performanță.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu: „Aprobarea OUG-ului de astăzi este un pas important în reforma Romsilva. Am creat cadrul legal care permite adoptarea Hotărârii de Guvern de reorganizare a Regiei, un document necesar pentru modernizarea managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanței manageriale, reguli transparente de selecție prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control și criterii clare financiare și nefinanciare de performanță. Această reformă este un pilon al angajamentelor din PNRR, o bază solidă pentru combaterea tăierilor ilegale și pentru o guvernanță forestieră modernă”.

Comunicattul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor:

„OUG pentru modificarea și completarea Codului Silvic și a Statutului personalului silvic este un act normativ esențial pentru reforma sistemului forestier și pentru îndeplinirea jalonului 24 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aferent Componentei 2 – Păduri și biodiversitate.

Reforma adoptată introduce expres evaluarea anuală a indicatorilor de performanță pentru toate funcțiile de conducere din Romsilva și din ocoalele silvice de stat și de regim, în locul evaluării punctuale la final de mandat. Evaluarea anuală permite monitorizarea continuă a rezultatelor, intervenția rapidă în caz de neperformanță și aplicarea acelorași criterii pentru toate structurile.

Totodată, procedura de selecție prin concurs devine unitară și transparentă, incluzând atât probă scrisă, cât și interviu înregistrat audio-video, care va fi publicat ulterior, pentru o transparență sporită. Noile reglementări stabilesc și criterii stricte de profesionalism, vechime și integritate pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

Ordonanța include și măsuri orientate către creșterea capacității operaționale și a siguranței personalului silvic, astfel că, în activitățile de control, se introduc mijloace foto-audio-video, înregistrările constituind mijloace de probă valabile și oferind protecție suplimentară personalului în situații cu risc ridicat.

De asemenea, parcul auto și de utilaje al Romsilva va fi gestionat printr-o aplicație informatică dotată cu monitorizare GPS și sonde litrometrice, o măsură care reduce va risipa, va crește transparența și va contribui la utilizarea eficientă a resurselor.

Totodată, reglementările clarifică și activitățile economice suplimentare pe care Romsilva le poate desfășura, acestea fiind permise doar dacă respectă criterii de eficiență economică, astfel încât veniturile să acopere cel puțin costurile.

În același timp, sunt introduse dispoziții tranzitorii realiste pentru amenajamentele silvice, ce permit trecerea etapizată la perioada de valabilitate de 20 de ani, evitând blocarea procesului de elaborare.

Prin ansamblul modificărilor aprobate, noua Ordonanță de Urgență a Guvernului creează un cadru coerent pentru aplicarea unitară a legii, profesionalizarea conducerii structurilor silvice, modernizarea proceselor administrative și pregătirea reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva”.