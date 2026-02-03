Close Menu

    Romgaz cumpără Azomureș. Premierul Bolojan și-a dat acordul

    By Business

    Romgaz va cumpăra Azomureș, iar negocierile vor începe după ce, marți, premierul Ilie Bolojan și-a dat acordul.

    O delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș, a fost primită de premierul Bolojan la Palatul Victoria.

    „La întâlnire au participat reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu. În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și Ameropa Grains România, având ca obiect achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomure”, a transmis Guvernul, într-un comunicat.

    Negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și intereselor legitime ale cumpărătorului.

