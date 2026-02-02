RoPay la UniCredit: transferuri instant prin cod QR și număr de telefon

UniCredit Bank a implementat soluția națională de plăți, RoPay, în platformele sale de Mobile Banking și Business Mobile. În acest fel, li se oferă clienților posibilitatea de a face transferuri instant și sigure 24/7, inclusiv în zilele libere sau sărbătorile legale, utilizând doar numărul de telefon al destinatarului sau un cod QR.

Cu RoPay, transferurile în lei devin mai simple ca oricând, fără IBAN-uri lungi și greu de introdus, fără întârzieri, fără limitări de program, în doar câteva secunde, potrivit unui comunicat. Accesul clienților UniCredit la noile funcționalități este asigurat odată cu actualizarea aplicațiilor Mobile Banking și Business Mobile, la ultima versiune din App Store sau Google Play.

Ce poți face acum cu RoPay în aplicația UniCredit:

Trimiți bani instant folosind numărul de telefon din agenda ta (dacă persoana respectivă este înrolată în RoPay);

Îți gestionezi aliasul RoPay (înrolare, modificare, ștergere), direct din Mobile Banking;

Generezi rapid un cod QR, din aplicația Mobile Banking pe care oricine îl poate scana pentru a-ți trimite bani;

Plătești, față în față, scanând un cod QR prin Mobile Banking sau Business Mobile; Scanarea codului QR RoPay se face numai din aplicațiile băncii;

„Fiecare interacțiune pe care clienții noștri o au cu banca ne dorim să fie simplă, rapidă și sigură. Cu RoPay, facem un pas important în această direcție: eliminăm bariere, precum introducerea unor IBAN-uri complicate și oferim o experiență de plată intuitivă, disponibilă oricând și oriunde, în mai puțin de câteva secunde.

Prin integrarea acestui serviciu, le punem clienților la dispoziție o soluție modernă și rapidă, care răspunde stilului lor de viață digital și nevoii de acces imediat la serviciile bancare. RoPay reflectă angajamentul nostru continuu pentru inovație și pentru transformarea modului în care clienții fac plăți zi de zi”, a declarat Antoaneta Curteanu, vVicepreședinte executiv Retail, UniCredit Bank.

Împreună cu Transfond, prin această inițiativă, UniCredit Bank se alătură băncilor care susțin dezvoltarea ecosistemului național de plăți instant, contribuind la crearea unui standard de interoperabilitate și la accelerarea procesului de digitalizare în sectorul bancar.

„RoPay reprezintă o infrastructură strategică pentru modernizarea plăților din România, construită pentru a încuraja interoperabilitatea, colaborarea și inovația la nivelul întregului sistem bancar.

Adoptarea sa de către UniCredit confirmă maturitatea soluției și încrederea acordată unei platforme dezvoltate local, în deplină conformitate cu cerințele de reglementare și securitate.

În acest moment, conform bazei de date RoPay, un număr de aproximativ 8.8 milioane de utilizatori pot face transferuri instant utilizând numărul de telefon în locul IBAN-ului, valoare aflată într-o dinamică permanentă”, a declarat Sabin Carantină, director general Transfond.

În implementarea soluției RoPay, UniCredit a colaborat cu Montran, furnizorul soluțiilor centrale RoPay și Plăți Instant și lider de piață în dezvoltarea sistemelor de plăți pentru băncile comerciale.

„Montran a implementat RoPay alături de UniCredit într-un timp foarte scurt, beneficiind de o colaborare excelentă cu echipa băncii implicată în această dezvoltare. Ne bucurăm să vedem că RoPay câștigă tot mai multă tracțiune în România și suntem convinși că, în curând, majoritatea băncilor vor oferi clienților această opțiune de plată. Mulțumim UniCredit pentru încrederea acordată.”, a declarat Irina Cârcu, director regional vânzări, Montran.

RoPay este dezvoltat de Transfond, în parteneriat cu Asociația Română a Băncilor, cu autorizarea Băncii Naționale a României și facilitează plăți rapide și sigure între toate băncile participante. Prin RoPay plățile sunt procesate instant, în mai puțin de 10 secunde, la cele mai înalte standarde de securitate, asigurându-se protecția datelor și tranzacțiilor.