Salariile angajaților de la Liberty Galați, Romaero și Damen Mangalia, plătite până de Paște

Guvernul a adoptat marți, într-o ședință extraordinară, o hotărâre prin care salariile angajaților de la Liberty Galați, Romaero și Damen Mangalia vor putea fi plătite până de Paște.

Concret, prin actul normativ a fost aprobată lista operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei. Aceștia sunt stabiliți în baza art. 14 din Legea 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Astfel, lista operatorilor economici de interes strategic include:

• S. Liberty Galați S.A.

• S. Liberty Tubular Products Galați

• S. Romaero

• S. Damen Shipyards Mangalia.

Cuantumul drepturilor salariale care vor fi achitate din Fondul de Garantare este de 257,7 milioane lei și se încadrează în bugetul aprobat pentru ANOFM pentru această categorie de cheltuieli. Astfel:

• în cazul operatorilor de interes strategic în concordat preventiv (Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați), suma alocată este de 168 milioane de lei, pentru 2.949 beneficiari, cu o perioadă maximă de acordare de 6 luni;

• în cazul operatorilor de interes strategic aflați în insolvență, suma alocată este de 89,7 milioane lei, pentru 1.017 beneficiari de la Damen Shipyards Mangalia, respectiv 526 beneficiari de la Romaero, pentru o perioadă de 7 luni fiecare.

Cele două societăți au beneficiat anterior de plata creanțelor salariale pentru o perioadă de 5 luni fiecare din Fondul de Garantare, în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea 200/2006, precizeză Guvernul.