Salariile angajaților Romgaz, majorate cu 6,5% începând cu 1 iunie

Salariile angajaților SNGN Romgaz SA vor fi majorate cu 6,5% începând cu 1 iunie 2026, în baza unui memorandum aprobat vineri de Guvernul interimar.

Decizia a fost luată în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei, potrivit unui comunicat al Executivului.

Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea activității operaționale a producătorului de îngrășăminte chimice se numără printre proiectele derulate de SNGN Romgaz SA, precizează Guvernul.