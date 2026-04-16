Salariul minim din sectorul agricol, corelat cu salariul de bază minim brut pe țară

În ședința de joi, Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență (OUG) prin care a corelat salariul minim din sectorul agricol cu salariul de bază minim brut pe țară.

Demersul vine „pentru a evita apariția unor discrepanțe salariale între sectoare, având în vedere că salariul minim în agricultură și industria alimentară este de 4.050 lei, iar salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026”, se arată într-un comunicat.

În baza aceleiași ordonanțe, a fost creat cadrul legal pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unor posturi contractuale cu caracter sezonier în structurile Ministerului Apărării Naționale (MApN), precum și a unor posturi din sistemul de justiție și din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS).

„Aceste posturi vor putea fi ocupate în cazuri temeinic justificate, cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget, prin memorandumuri aprobate în ședința Guvernului. Măsurile sunt luate în scopul evitării unui blocaj instituțional în aceste instituții și pentru desfășurarea condiții activității în bune condiții”, precizează Executivul.