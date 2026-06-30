Salariul minim se majorează de la 1 iulie

Salariul minim se majorează cu 6,8% începând cu data de 1 iulie, la 4.325 de lei, de la 4.050 de lei, reprezentând în plus 275 de lei brut și 125 lei net.

Astfel, angajații cu salariul minim vor primi „în mână” 2.699 lei, cu deducerea de 200 lei.

Guvernul a aprobat pe 12 martie majorarea salariului minim garantat în plată, prin HG 146.

Potrivit Ministerului Muncii, 831.382 de angajați beneficiază, în prezent, de salariul de bază minim brut garantat în plată. De noua creștere vor beneficia 1.759.027 salariați.