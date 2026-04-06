Șantierul Naval Damen Mangalia intră în faliment. Ministrul Darău: „Ne-am asigurat că oamenii sunt protejați”

Șantierul Naval Damen Shipyards din Mangalia intră în procedură de faliment, a anunțat luni administratorul judiciar al companiei, CITR, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus.

Astfel, activitatea șantierului va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare.

„Adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie. Decizia marchează trecerea șantierului în etapa de faliment, etapă în care activitatea curentă va fi oprită treptat și vor fi inițiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislația aplicabilă. Planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea șantierului și să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia”, se arată într-un comunicat.

Respingerea planului de către creditori determină obligația administratorului judiciar de a sesiza instanța de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori în derularea acesteia.

Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia: „Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”.

Pe parcursul procedurii, CITR va continua să informeze părțile interesate cu privire la etapele majore ale procesului și la calendarul măsurilor care vor fi implementate. Scopul este ca procedura să se desfășoare într-un mod ordonat și transparent, cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor și a angajaților.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis un mesaj pe Facebook, din care publicăm un fragment: „Prioritatea imediată sunt oamenii. Plata salariilor restante este în curs. Am făcut demersuri pentru accelerarea acestui proces, iar sumele aferente lunilor decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026 sunt în procedură de plată și vor ajunge la angajați în perioada imediat următoare. Ministerul Muncii gestionează acest proces în mod prioritar.