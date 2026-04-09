Schimbări în conducerea Nokian Tyres Oradea

Teppo Huovila este numit director general și vicepreședinte al Nokian Tyres Romania Operations și Global Quality, începând cu 1 mai 2026, potrivit unui comunicat al companiei.

El își va desfășura activitatea în Oradea, România, va fi reprezentantul legal al companiei și va dezvolta și menține relațiile cu diferiți parteneri externi, la nivel local.

Teppo are o vastă experiență în cadrul Nokian Tyres, ocupând de-a lungul timpului diverse funcții de conducere, cea mai recentă fiind cea de Vicepreședinte pentru Calitate și Sustenabilitate. De asemenea, a fost implicat în proiectul fabricii din Oradea, încă de la începutul acestuia.

Susanna Tusa, care a condus cu succes proiectul fabricii de anvelope Nokian Tyres Oradea, timp de aproape trei ani, se va reloca în Finlanda, începând cu 1 mai 2026. În noul său rol de Vicepreședinte pentru Afaceri Guvernamentale și Sustenabilitate, ea va continua să coordoneze relația cu autoritățile ale Nokian Tyres, în România și la nivel global, asigurând continuitatea parteneriatelor locale ale companiei.

„Aș dori să mulțumesc sincer comunității locale din Oradea și autorităților române pentru cooperarea excelentă pe parcursul construirii fabricii noastre de anvelope. Aștept cu nerăbdare să continuăm acest parteneriat solid în noul meu rol, lucrând împreună, pentru a sprijini dezvoltarea și spiritul inovativ local. De asemenea, doresc să mulțumesc echipei noastre locale pentru dedicare și sprijin. A fost o onoare să lucrez cu fiecare dintre voi”, a declarat Susanna Tusa.

Fabrica Nokian Tyres din Oradea a început livrările de anvelope în martie 2025 și a produs un milion de anvelope în primul său an de activitate. Este prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO₂ (Scope 1 & 2) la scară completă, subliniind angajamentul Nokian Tyres față de sustenabilitate și inovație.

