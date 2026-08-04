Scumpirea motorinei continuă. Bușoi: „Aplicarea accizei progresive trebuie translatată într-o hotărâre de guvern”

Scumpirea motorinei continuă în fiecare zi, în așteptarea promulgării de către președintele Nicușor Dan a legii privind acciza dinamică, adoptată de Parlament pe 29 iulie.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat, marți, că românii mai au de șeteptat: „Aplicarea accizei progresive, flexibile, trebuie translatată într-o hotărâre de guvern. Vom analiza, evident, aceste situații și vom vedea cum se va putea implementa. Evident, Ministerul de Finanțe va da direcția, pentru a nu afecta veniturile bugetare, angajamentele internaționale. Știți și discuția cu agențiile de rating. Ministerul Energiei va fi implicat în implementarea și aplicarea acestui sistem”.

Vom vedea, însă, dacă PSD va ataca în justiție hotărâîrea de guvern, așa cum a procedat în cazul altor 11 astfel de acte normative, pe care Curtea de Apel București le-a suspendat de la aplicare:

„Nu putem redeschide noi Strâmtoarea Ormuz”

Bușoi a mai spus că autoritățile nu pot influența evoluțiile internaționale care afectează piața petrolului: „Nu putem redeschide noi Strâmtoarea Ormuz, nu putem opri atacurile cu drone din zona Mării Negre și nici situația de securitate. Dar, dacă se trece de un anumit prag, pe care nu vi-l pot anunța acum, pentru că Ministerul Finanțelor trebuie să ia decizia, putem reduce, din acciză, prețul final pentru agricultură, consumatorii industriali dar și populație”.

La Ministerul Energiei a avut loc comandamentul pe tema aprovizionării cu carburanți în contextul apariției întârzierilor și sincopelor în livrări.

„Avem două limitări”

„Avem două limitări în acest moment în a aduce carburanți marfă din zona Constanța către restul țării, fie că vorbim de Oil Terminal sau de terminalul Petromidia. Una este aglomerația pe liniile de cale ferată, pentru că e sezon estival. Există mult interes și oricum e strategic să mutăm parte din trafic pe calea ferată, să nu mai aglomerăm șoselele. A doua provocare este finalizarea, în următoarele săptămâni, a unei lucrări care va îmbunătăți mult viteza de trafic, finanțate din PNRR, cu un anume tronson pe care să se circule pe un singur sens”, a spus Bușoi.

La ședința operativă de lucru cu companiile din domeniul carburanților au participat și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură și companii private de transport marfă, precum și reprezentați ai Oil Terminal.

„Companiile petroliere ne-au spus că, față de acum două săptămâni, situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important”, a precizat secretarul de stati.

„Cei de la Petromidia au crescut producția”

„Vestea bună este că cei de la Petromidia ne-au anunțat astăzi că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi sunt la 85% din capacitate. E nevoie de câteva zile, nu multe, pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l resimtă cetățeanul.

Atât eficientizarea transportului și noul slot (interval) disponibil pe timpul zilei, cât și creșterea producției la Petromidia se vor simți în perioada următoare, în primul rând în cantitățile disponibile. Cred că se vor simți și în ceea ce privește prețul”, a mai spus Bușoi.