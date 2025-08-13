Taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro din afara UE

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro provenit din zone extracomunitare.

El a precizat miercuri, într-o conferință de presă, că prin această măsură, se estimează că se vor aduce la bugetul de stat 1,3 miliarde lei.

„O taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu? La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, mă refer la coletele sub 150 de euro, au crescut de la un miliard la patru miliarde în ultimii patru ani. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3.000-4.000 de colete pe zi, la 225.000 de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulți antreprenori români, vorbim de aproape 40.000 de antreprenori români care vând în online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare. (…) Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet, de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și cele care vin prin alte hub-uri în România”, a detaliat Nazare.

El a subliniat că „sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse” din zona extracomunitară: „Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată. Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete, pentru că posibilitățile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici”.

Nazare a adăugat că, odată instituită această taxă, cei care vor să stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România nu vor mai trebui să plătească acești bani. „Îi invităm pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să-și stabilească hub-uri logistice în România”, a transmis ministrul Finanțelor.