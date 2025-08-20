Tichetul electronic pentru factura la curent poate fi accesat de românii cu venituri mici; STS a finalizat aplicația EPIDS

Începând de miercuri, rRomânii cu venituri mici se pot înscrie online pentru tichetul electronic de energie în valoare de 50 de lei/lună, acordat de Guvernul Bolojan timp de 9 luni, îcepând din iulie până la 31 martie 2026.

Cu o întârziere de o lună, platforma electronică EPIDS a fost finalizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Cererile se depun epids.mmuncii.ro, o singură dată. Pentru facturile la curent din lunile iulie și august, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.

Persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.

De acest sprijin financiar pot beneficia:

– persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;

– familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară.

Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.

Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.

Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.

Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.

În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.

Pentru informații suplimentare și asistență, cetățenii au la dispoziție numărul de Call-center 021.93.09 al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială sau adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro.

Ministerul Muncii estimează că peste 2 milioane de gospodării vor beneficia de sprininul lunar de 50 de lei pentru curent.