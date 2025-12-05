Titlurile de stat Fidelis – ultima ediție din 2025; dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro

Ministerul Finanțelor a lansat, vineri, ultima ediție a Programului de titluri de stat Fidelis din acest an. Până pe 12 decembrie, românii au oportunitatea de a-și plasa economiile într-un instrument cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro.

Astfel, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot alege mai multe tipuri de emisiuni, în funcție de moneda și maturitatea dorită.

La titlurile de stat în lei: dobânzile sunt de 7,55% – tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadență la 2 ani; 7,50% – scadența la 6 ani; 7,10% – scadența la 4 ani; 6,55% – scadența la 2 ani.

La titlurile de stat în euro dobânzile sunt de 6,20% – scadența la 10 ani; 4,75% – scadența la 5 ani; 3,75% – scadența la 3 ani.

Ministerul Finanțelor continuă să recompenseze solidaritatea social prin tranșa dedicată donatorilor de sânge și oferă cea mai mare dobândă din această ediție: 7,55%.

Cei care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iunie 2025 beneficiază de condiții preferențiale: dobândă maximă: 7,55% pe an.; accesibilitate crescută: pragul minim de subscriere este redus de 10 ori, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei; plafon generos: se pot investi până la 100.000 lei în această tranșă.

Subscrierea se poate face prin intermediul rețelei băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).

Praguri minime de subscriere: 5.000 lei pentru emisiunile standard în lei; 500 lei pentru emisiunea dedicată donatorilor; 1.000 euro pentru emisiunile în euro.

Informații privind termenii și condițiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secțiunea Datorie Publică și pe paginile instituțiilor partenere www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro; www.unicredit.ro ; www.tradeville.ro; www.bvb.ro – Programul Fidelis).

MF precizează că în procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.