Transparentizare: 45% din joburi au salariile afișate

Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul locurilor de muncă al căror salariul este afișat a urcat la 45%, potrivit unui comunicat. Sunt, însă, diferențe mari în funcție de nivelul de carieră: pozițiile entry level au cel mai ridicat nivel de transparență, în timp ce joburile de specialiști și manageri nu depășesc 7%.

Aproape 8.000 de joburi postate pe eJobs.ro în acest moment au salariul afișat, ceea ce reprezintă 45% din numărul total de locuri de muncă disponibile. Procentul a crescut cu aproape 10% în ultimele luni, angajatorii făcând pași suplimentari în direcția publicării salariului în anunțul de angajare.

„Directiva europeană privind transparența salarială, care va fi transpusă și în legislația din România din luna iunie, reprezintă o schimbare majoră în practicile salariale ale companiilor Aceasta, indiferent de numărul de angajați pe care îl au sau de profilul pozițiilor pentru care recrutează.

Schimbarea va începe chiar de la pasul deschiderii procesului de recrutare, astfel încât orice candidat va ști, de la început, care este salariul pe care compania îl oferă pentru poziția la care aplică”, declară Roxana Drăghici, head of sales în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

După mai bine de doi ani de stagnare la un nivel de aproximativ 35%, din 2026 a început să crească numărul de poziții care au salariul afișat în anunțul de angajare, iar acum se situează la 45% din total.

Domeniile care au cel mai ridicat nivel de transparență sunt retailul, serviciile, turismul, industria alimentară, transport / logistică și call-center / BPO. Cele mai puține salarii publice sunt în energie, IT / telecom, automotive și sănătate.

„Este o piramidă care arată ceea ce știm de câțiva ani în ceea ce privește salariile: cele mai transparente domenii, poziționate în vârful piramidei, sunt cele scot în piață un număr mare de joburi entry-level.

Cele care recrutează mai degrabă specialiști și seniori mențin un nivel relativ scăzut de transparență pentru că, spre deosebire de entry-level, unde salariile sunt în bună măsură aliniate la nivel de piață, în cazul seniorilor pot exista diferențe semnificative între industrii sau între angajatori”, explică Roxana Drăghici.

De altfel, raportat la nivelul de experiență cerut în anunțul de angajare, din totalul pozițiilor postate în acest moment pe eJobs.ro, cele din sementul entry-level au cele mai multe salarii afișate – 35,5%. Urmează joburile care nu cer deloc experiență.

n acest caz, 23% dintre postări au salariul publicat. Procentul scade simțitor pe măsură ce crește nivelul de experiență căutat – 18,6% pentru mid level (2 – 5 ani de experiență), 6,4% pentru seniori (peste 5 ani de experiență) și 0,5% pentru manageri.

„Mai mult decât atât, dacă ne uităm pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă destinată candidaților entry level și fără studii superioare, vedem că procentul joburilor cu salariul la vedere este 73%.

Asta se întâmplă pentru că angajatorii știu cât de sensibili sunt acești candidați la componenta salarială și, în multe cazuri, iau decizia de a aplica la un job doar în funcție de salariul pe care îl oferă. În general, de fapt, vedem că anunțurile care au salariul postat primesc cu până la 40% mai multe aplicări decât celelalte”, mai spune Roxana Drăghici.

În spiritul aceluiași argument, și angajatorii din străinătate au început să menționeze mai des salariul în anunțul de angajare. În prezent, aproape 10% din numărul de joburi postate sunt pentru locuri de muncă din afara țării.

În acest moment, 18.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 5.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.