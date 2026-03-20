Transportatori: Criza motorinei distruge economia, dacă Guvernul nu plafonează sau nu reduce accizele

Criza motorinei distruge economia României, dacă Guvernul nu ia măsuri de plafonare sau reducere a accizelor, avertizează vineri transportatorii membri ai COTAR.

„Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) atrage atenția Guvernului și mai ales premierului Ilie Bolojan că miliardul de lei încasat lunar la bugetul statului cu 40% din accizele la carburanți va costa mult mai mult, după ce vin falimentele în lanț ale firmelor, valul de șomeri și foametea.

Motorina înseamnă transporturi de mărfuri și de persoane, iar scumpierea ei duce, automat, la creșterea tuturor prețurilor și la distrugerea economiei României!

COTAR a cerut Guvernului reducerea accizelor la carburanți, pentru a salva economia României, în acest moment de criză majoră, când toate țările europene au luat măsuri similare și chiar doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a recomandat țărilor membre UE această măsură.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus, cu 5 scenarii pentru ca prețul benzinei și motorinei să nu depășească 10 lei/litru – ceea ce deja s-a întâmplat, pe 19 martie.

Unul dintre aceste scenarii viza reducerea temporară a accizelor și taxelor care compun aproape 70% din prețul final al carburanților. Aceasta, pe o perioadă limitată de timp până când vom reveni la normal, după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu.

O altă propunere a fost reducerea accizelor cu 40%, dar nu se dorește aplicarea niciuneia dintre aceste propuneri, pentru că un calcul matematic arată o scădere cu 1 miliard de lei pe lună în colectarea banilor la bugetul statului, dacă s-ar aplica reducerea accizelor cu 40%.

Premierul Ilie Bolojan ar trebui să analizeze ce înseamnă o criză economică provocată de creșterea prețurilor motorinei. Aceste scumpiri zilnice ale carburanților la pompă vor aduce prejudicii mult mai mari decât orice măsură de reducere a accizelor la carburanți pe perioadă limitată”.

„Am discutat, recent, cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Transporturilor, despre problema transportatorilor, în contextul acestor scumpiri care au scăpat de sub control. Am ajuns, inițial, la o înțelegere, iar statul va subvenționa motorina pentru transportatori, dar suma agreată este mult prea mică, în contextul actual.

Nu va acoperi pierderile, mai ales dacă se ajunge la dublarea prețului motorinei față de data la care costrurile au început să crească brusc, fără nicio justificare. Aceasta, deși chiar ministrul Energiei declara că România își folosește rezervele care acoperă nevoile pentru cel puțin 5 luni.

Este inadmisibil să vedem cum statul nu ia măsuri de stopare a acestei specule, deși prețurile care cresc zilnic în țara noastră nu au legătură cu importurile și cu situaia din Orientul Mijlociu”, declară, în comunicat, președintele COTAR, Vasile Ștefănescu.

„O analiză economică făcută corect i-ar arăta premierului Ilie Bolojan de ce la buget nu vor mai ajunge sumele pe care le-a calculat. Pentru că economia nu poate merge mai departe la fel ca până acum, dacă benzina și motorina își dublează prețul. Economia va fi în scădere, la fel și banii colectați din accize și din activitățile economice.

După o astfel de criză, urmează un val de falimente și de șomaj, la care se poate adăuga blocarea lanțurilor de aprovizionare a magazinelor cu alimente și creșterea tuturor prețurilor.

Toate acestea înseamnă foamete, creșterea criminalității și imposibilitatea de a mai colecta acele sume la bugetul statului. Miliardul calculat matematic nu va mai ajunge la buget, iar România va plăti mult mai scump. Această criză nu poate fi o oportunitate pentru stat de a aduna mai mulți bani la buget.

În urma întâlnirii cu ministrul Finanțelor și cu ministrul Transporturilor, Guvernul României a acceptat să prelungească perioada de acordare a subvențiilor pentru transportatori. Aceasta, în perioada 1 aprilie-31 decembrie 2026, crescând suma de la 65 la 85 de bani pe litrul de motorină.

Însă cu o creștere accelerată a costurilor carburanților, această măsură de sprijin astăzi nu este suficientă. Va fi nevoie de o măsură sau un set de măsuri pentru menținerea costurilor scăzute, în perioada următoare. Premierul Ilie Bolojan poate prelua modelul uneia dintre țările europene care deja au găsit soluții.

Toate celelalte țări își protejează cetățenii și economia, prin măsuri de plafonare a prețurilor carburanților sau de reducere a accizelor la carburanți. Recent, Italia a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro pentru a amortiza impactul reducerii accizelor la combustibili până pe 7 aprilie, printr-un decret aprobat de guvern târziu, pe 18 martie.

Italia încearcă să găsească soluții pentru a ajuta familiile și firmele să facă față creșterii prețurilor și a redus accizele la benzină și motorină de la 672,9 euro pentru 1.000 de litri la 472,90 euro.

Austria a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul de carburanți precum OMV (care deține aproximativ jumătate din benzinăriile din țară). Aceasta, pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului.

În România, șeful OMV ne-a transmis să stăm acasă și să nu mai conducem mașina, dacă nu ne permitem să plătim prețurile crescute. Același OMV, căruia conducerea actuală a României i-a prelungit, ilegal și în secret, licența pentru exploatările din Marea Neagră.

Au mai existat momente de criză, iar de fiecare dată România a avut cele mai mari prețuri ale benzinei și ale motorinei la pompă, chiar și după ce crizele au trecut, iar prețul barilului de petrol a scăzut. Aceste situații au dus și la devalorizarea leului față de dolar, iar ceea ce face Guvernul României acum afectează inclusiv leul care se va devaloriza.

În iulie 2008, barilul de petrol ajunsese la un record istoric de 147 de dolari, când 1 dolar echivala cu 2,31 lei. În martie 2022, costul barilului era cu 8 dolari americani mai ieftin decât în 2008, dar aproape s-a dublat, de la 340 la 627 de lei, din cauza cursului valutar de 4,51 lei.

În martie 2026, prețul barilului a crescut accelerat în ultimele săptămâni, iar cursul de 4,41 lei ar trebui să mențină prețul la pompă sub nivelul din vara anului 2022. Dar acciza a crescut foarte mult și prețul carburanților va continnua să urce, dacă Executivul nu va lua nicio măsură de stopare a acestor scumpiri.

Prețul crește pe fondul majorărilor succesive ale accizelor, de la 1 ianuarie 2026, la care se adaugă și majorarea TVA la 21%, de la 1 august 2025. Iar astăzi, România are carburanți mai scumpi decât Austria și Spania.

În același timp, Bulgaria a reușit să mențină cele mai mici prețuri din UE. A aplicat acciza minimă permisă de UE (0,363 euro/L), având și costuri de operare mai scăzute.

Și Ungaria a aplicat măsuri de plafonare a prețurilor sau de reducere temporară a accizelor, pentru a menține prețul sub pragul de 1,50 euro, doar pentru cetățenii proprii.

COTAR solicită măsuri de urgență din partea Guvernului României, pentru salvarea economiei de la o criză fără precedent!”.