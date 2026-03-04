Transportatorii îl critică pe ministrul Ivan pentru că s-a sucit de la o zi la alta în privința scumpirii carburanților. Ei cer „reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la motorină și benzină”

Transportatorii îl critică pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru declarațiile diametral opuse pe care le-a făcut de la o zi la alta în privința scumpirii carburanților, pe fondul conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere Guvernului „soluții urgente” pentru atenuarea creșterii prețurilor la pompă, precum și reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la motorină și benzină.

„Ieri, ministrul Energiei a revenit asupra declarației pe care a dat-o cu o zi înainte despre posibilitatea de creștere a prețului benzinei și motorinei în România la 10 lei pe litru, dacă barilul de petrol va depăși 110 dolari, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Deși declarase inițial că sunt «nişte minciuni sfruntate» zvonurile despre o astfel de creștere a prețului carburanților”, se arată într-un comunicat al COTAR, transmis redacției.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat, într-un interviu la Digi 24, la ce ne putem aștepta în momentul de față legat de prețul carburanților, având în vedere că zilele trecute s-a vehiculat faptul că litrul ar putea ajunge la 10 lei.

Iată răspunsul: „În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120 de dolari, atunci da, există acest ri;sc. Și dacă va mai crește în continuare prețul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc”.

„Repet, vom putea să ajungem, dacă va depăși barilul 110-120 de dolari, și la acel prag psihologic de 10 lei”, a insistat Bogdan Ivan.

Reprezentanții transportatorilor membri ai COTAR cer să fie „înștiințați în legătură cu demersurile care se fac, la nivel de Guvern, pentru a fi absorbit acest șoc”. Aceasta, pentru că „simpla declarație a ministrului Energiei în legătură cu presupuse demersuri nu ne ajută cu nimic”.

Ei sunt nemulțumiți „mai ales după ce am văzut cum ministrul care trebuia să aibă deja situația sub control s-a contrazis în declarații în mai puțin de 24 de ore, pe același subiect”.

Cu doar o zi înainte, același ministru nega vehement ceea ce numea avonuri sau speculații despre creșterea prețului carburanților: „Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate”, a fost prima reacție a aceluiași ministru Bogdan Ivan.

Ba, chiar a subliniat că nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un astfel de nivel al prețului la pompă, critică transportatorii.

„Același ministru dădea asigurări în legătură cu stabilitatea pieței, argumentând prin faptul că o cincime din importurile de motorină ale României vin din Arabia Saudită, dar nu de la rafinăria care și-a oprit activitatea din cauza atacurilor Iranului. Iar România produce «jumătate din motorina pe care o consumăm și de două ori mai multă benzină decât avem nevoie»”, se arată în comunicat.

Despre creșterea cotațiilor internaționale ale barilului de petrol, Bogdan Ivan a explicat inițial, că nu vor provoca scumpirea carburanților la 10 lei/l, ci mai degrabă va avea un impact de 10-12 bani și doar cu 3-5 bani, în următoarea perioadă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit COTAR, acciza la motorină a atins un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri (cca. 2.317,59 lei/1.000 litri), anul trecut, situându-se semnificativ peste minimul european de 330 euro.

Transportatorii rutieri au solicitat o rambursare a accizei de 150 euro/1.000 litri (aproximativ 0,75 lei/litru), invocând pierderea competitivității din cauza nivelului ridicat al taxei din România față de media UE.

De asemenea, acciza la benzină a crescut de la 1 ianuarie 2025 la 2.528 lei pentru 1.000 de litri, față de nivelul anterior de 2.382 lei, acuză cei de la COTAR. Această majorare, alături de posibile creșteri de TVA, a contribuit la scumpirea carburanților la pompă, cu impact suplimentar și în 2026, depășind în unele momente 8 lei pe litru în funcție de evoluțiile pieței.

„Înțelegem că statul român a profitat până acum de lipsa de reacție a românilor, colectând sume foarte mari de bani la buget din suprataxarea carburanților, dar în situația actuală, prima măsură pe care Guvernul trebuie să o ia este eliminarea măcar pe jumătate a accizelor, pentru a susține economia României. Creșterile accizelor la carburanți influențează direct prețul final plătit de consumatori, nu doar pentru benzină și motorină, ci pentru toate produsele și serviciile, ceea ce poate duce, în situația actuală, la cea mai gravă criză economică, România având o economie bazată pe consum”, a declarant Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.