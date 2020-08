Tudorache: „Groapa de gunoi de la Chiajna funcționează în continuare ilegal”. Replica lui Orban, uluitoare

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache, acuză Guvernul că groapa de gunoi de la Chiajna funcţionează în continuare ilegal, în ciuda unei sentințe judecătorești, iar ministrul Mediului, Costel Alexe, nu face nimic.

UPDATE: Replica premierului Orban a fost uluitoare: „Tudorache e primar în Chiajna? Oricum se comportă ca și cum ar fi primar în Chiajna!”.

Primarul Tudorache i-a cerut luni, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrului Mediului, Costel Alexe, să trimită Garda de Mediu la groapa de gunoi Chiajna-Rudeni, unde se depozitează deşeuri în mod ilegal deșeuri.

„Pe data de 14 august, după trei ani de procese şi 24 de termene la instanţă, am avut un prim câştig şi instanţa a solicitat anularea autorizaţiei de mediu pentru celulele 6 şi 7. Groapa de gunoi are cinci celule. În anul 2017, am reuşit, împreună cu ONG-urile care m-au sprijinit şi cu Garda de Mediu, să închidem primele cinci celule din groapa de gunoi. Vineri, pe data de 14, am avut o hotărâre a instanţei, o hotărâre executorie. Eu speram ca în această săptămână, din 14 august, să se întâmple ceva, să vină Ministerul Mediului, să vină Garda de Mediu şi să pună în aplicare această decizie a instanţei, care este executorie. Nu de alta, dar aproape 40.000 de cetăţeni din zona de nord a Capitalei au semnat pentru rezolvarea acestei probleme”, a precizat edilul.

„Am constatat că groapa de gunoi funcţionează în continuare ilegal, pe alt teren, care se află între celulele 6 şi 7 şi celulele 1 şi 5. Pe acea suprafaţă de teren se depozitează ilegal. Cum se poate întâmpla acest lucru, decât cu acordul tacit al ministrului Mediului, care acum două luni de zile mi-a dat în scris că mai există posibilitatea de depozitare pe această groapă încă 25%. Asta mă face să cred că există o înţelegere tacită sau altfel de înţelegere prin care este lăsată firma să depoziteze în continuare şi să polueze toată zona de nord a Bucureştiului. Eu îl somez pe ministrul Mediului să trimită control de la Garda de Mediu să rezolve cu această decizie executorie a instanţei”, a transmis Tudorache.