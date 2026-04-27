UniCredit: Mastercard Click to Pay, în aplicația de mobile banking

UniCredit implementează Mastercard Click to Pay, în aplicația de mobile banking, o modalitate rapidă și sigură de a efectua plăți online.

Astfel, clienții persoane fizice beneficiază de o experiență de plată online mai rapidă, mai sigură și mai simplă, prin înrolarea cardurilor în Mastercard Click to Pay.

Click to Pay permite efectuarea de plăți la comercianții fără să mai fie necesară introducerea datelor cardului la fiecare tranzacție. Soluția este disponibilă pentru toate cardurile Mastercard emise de UniCredit Bank și UniCredit Consumer Financing și poate fi utilizată la comercianții online din România și din străinătate care afișează opțiunea Click to Pay.

Bazată pe standardul internațional EMVCo Secure Remote Commerce (SRC), Click to Pay oferă o experiență optimă de checkout online, permițând clienților să finalizeze plățile în siguranță, cu doar câteva click-uri. Datele cardurilor sunt tokenizate, accesibile exclusiv titularului, conform celor mai înalte standarde de securitate din industria plăților.

Înrolarea cardurilor în Click to Pay se poate face direct din aplicația de mobile banking a UniCredit Bank, pentru fiecare card în parte. Ulterior, clienții își pot administra profilul Click to Pay, având posibilitatea de a înrola și utiliza mai multe carduri asociate acelorași date de contact. Pentru a beneficia de noua funcționalitate, clienții sunt invitați să actualizeze aplicația de mobile banking la cea mai recentă versiune disponibilă în magazinele de aplicații.