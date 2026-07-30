UPDATE! Apelul lui Bolojan, după închiderea centralei nucleare de la Cernavodă

UPDATE: Reactorul 2 rămâne temporar deschis, informează Nuclearelectrica.

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la populație și la agenții economici să reducă „voluntar” consumul de energie electrică, seara timp de trei ore.

Motivul: cele două reactoare ale Centralei nucleare de la Cernavodă vor fi oprite, din cauza scăderii debitului Dunării în această perioadă de secetă.

„Fac un apel către cetăţenii României, către marii consumatori industriali, să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare, pur şi simplu, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, aşa cum am spus, de la 20:00 la 23:00, atunci când avem un deficit de energie. În rest, nu sunt niciun fel de probleme în cursul zilei, pentru că avem o producţie importantă pe componenta de fotovoltaic, de eolian şi, treptat-treptat, s-a dezvoltat şi stocarea. Acum vedem ce înseamnă să nu fi făcut de-a lungul anilor investiţii în această zonă de energie care să ne creeze rezerve de capacitate, în aşa fel încât să putem trece peste astfel de perioade”, a precizat Bolojan.

El a mai spus că „o astfel de secetă n-a mai fost de mulţi ani şi afectează puternic nivelul Dunării” și a estimat că „această perioadă ar putea să dureze o săptămână sau două, pentru că, conform prognozelor meteo, nu se întrevede o creştere a precipitaţiilor în bazinul inferior al Dunării, care să crească nivelul Dunării”.

„După aceea, în mod normal ar trebui să se îmbunătăţească nivelul debitului, să crească, în aşa fel încât să se poată reporni cel puţin unul dintre cele două grupuri de la Cernavodă”.