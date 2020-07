Vânzările Dacia s-au prăbușit cu peste 46% pe plan mondial, din cauza pandemiei

Vânzările Dacia s-au prăbușit cu 46,2% pe plan mondial, la 211.958 unități, în timp ce scăderea la Grupul Renault a fost cu 34,9%, până la 1.256.658 de unități, în prima jumătate a acestui an, pe fondul pandemiei de coronavirus. Singurul avans a fost la vânzările mașinii electrice Renault Zoe ,care au atins un nou record, de 42.000 în lume.

Iată rezultatele comerciale, publicate de Grupului Renault, în data de 20 iulie:

• În contextul pandemiei de Covid-19, Grupul Renault a vândut 1.256.658 de vehicule în prima jumătate din 2020, cu o redresare comercială puternică în luna iunie. Astfel, marca Renault a fost marca numărul unu în Europa în luna iunie.

• Pe piața vehiculelor electrice, ZOE este cea mai bine vândută mașină din Europa, cu o creștere de aproximativ 50%, până la 37.540 de unități, în prima jumătate a anului și, totodată, cu un nivel record de comenzi de 11.000 de unități în luna iunie.

• În cea de-a doua jumătate a anului, Grupul accelerează ofensiva de produse odată cu lansarea gamei E-TECH Hibrid și a Twingo Z.E. în Europa, precum și cu lansarea noului Duster în America de Sud și a unui nou SUV în India.

• Grupul este în grafic cu realizarea obiectivelor CAFE pentru 2020.

În contextul pandemiei de Covid-19, Grupul Renault și-a suspendat vânzările și activitățile industriale în majoritatea țărilor începând cu jumătatea lunii martie și a înregistrat o scădere a vânzărilor cu 34,9%, până la 1.256.658 de unități, în prima jumătate a acestui an, pe o piață în scădere cu 28,3%.

Scăderea volumului vânzărilor Grupului s-a datorat în principal expunerii sale în țările în care au existat norme stricte de izolare

„Lumea a trecut printr-o criză fără precedent, cu un impact major asupra activității noastre. Imediat ce a început redresarea, uzinele și rețelele noastre de vânzări s-au mobilizat rapid pentru a răspunde nevoilor clienților noștri, cererea fiind susținută în iunie prin măsuri de ajutor guvernamental luate la nivel european. Intrăm în cea de-a doua jumătate a anului cu un nivel foarte ridicat de comenzi, un volum de stocuri satisfăcător, o mai bună poziționare a prețurilor pe întreaga gamă și o nouă ofertă hibridă E-TECH, care este unică în segmentul său și deja foarte bine primită”, a declarat Denis le Vot, membru al Comitetului Executiv, Director Regiuni, Comerț și Marketing al Grupului Renault.

Vehiculul electric: ZOE este lider pe o piață în creștere

Volumele de vânzări ale mărcii Renault la nivel mondial au crescut cu 38%, cu peste 42.000 de vehicule vândute în prima jumătate a anului.

În Europa, ZOE este cea mai bine vândută mașină electrică, înregistrând o creștere a vânzărilor care se apropie de 50%, de până la 37.540 de unități, și a atins un nivel record de comenzi în luna iunie, de aproximativ 11.000 de unități.

Ofensiva electrică, evidentă prin sosirea lui Twingo Z.E. și lansarea motoarelor E-TECH hibride (noul Clio hibrid, noul Captur Plug-In hibrid și noul Megane Estate Plug-In hibrid), a consolidat traiectoria Grupului către atingerea obiectivelor CAFE pentru 2020.

În Europa

Înmatriculările Grupului s-au ridicat la 623.838 de vehicule, în scădere cu 41,8%, pe o piață care a înregistrat o scădere de 38,9%. Grupul și-a reînnoit cu succes toate modelele din segmentul B sub marca Renault (Clio, Captur și ZOE). Noul Clio a fost cel mai bine vândut vehicul din segmentul B în prima jumătate a anului în Europa, cu 102.949 de unități vândute.

În prima jumătate a anului, marca Dacia a înregistrat o scădere cu 48,1% a vânzărilor, ajungând la 161.334 de vehicule vândute, scăderea fiind determinată de prezența sa pe piața de retail care a fost puternic afectată de criza generată de pandemia de Covid-19.

În iunie, vânzările Grupului în Europa au crescut. Renault a înregistrat 10,5% cotă de piață (marcă lider), iar Dacia 3,5%. Marca Dacia beneficiază din plin de revenirea clienților în rețeaua comercială, care pot profita de o gamă completă de motorizări: GPL, benzină și motorină.

În afara Europei, Grupul a fost afectat, în special, de scăderile înregistrate pe piețele din Rusia (-23,3%), India (-49,4%), Brazilia (-39%) și China (-20,8%).

În Rusia

În cea de-a doua țară din punct de vedere al volumului de vânzări ale Grupului, acesta este lider cu o cotă de piață de 30,2%, în creștere cu 1,4 puncte. Vânzările au scăzut cu 19,5% pe o piață care s-a contractat cu 23,3%.

Cota de piață a mărcii Renault a crescut cu 0,3 puncte până la 8,1%. Arkana și-a confirmat succesul cu peste 7.000 de vehicule înmatriculate în prima jumătate a anului și a consolidat poziția Renault într-un nou segment coupé-SUV din Rusia.

LADA își confirmă poziția de lider pe piața rusă cu o cotă de piață de 20,8%, la care se adaugă 1,3% pentru modelul NIVA (AVTOVAZ), care tocmai a primit din nou sigla LADA, în iulie. LADA Granta și LADA Vesta rămân cele mai vândute vehicule din Rusia.

În India

Vânzările Grupului au scăzut cu 28,7% pe o piață care a scăzut cu 49,4%. Renault a atins o cotă de piață de 2,8% (+0,8 puncte). Aproape 13.000 de unități Triber au fost vândute în primele șase luni. În cea de-a doua jumătate a anului, gama Renault (Kwid, Duster, Triber) va fi extinsă odată cu lansarea unui nou SUV.

În Brazilia

Pe o piață în scădere cu 39%, vânzările Grupului s-au diminuat cu 46,9%, ca urmare a noii strategii orientată către rentabilitate și a repoziționării prețurilor vehiculelor.

În China

Volumele Grupului au scăzut cu 21,2% pe o piață care a scăzut cu 20,8%. Grupul implementează în prezent o nouă strategie menită să-și reorienteze activitatea către LCV-uri, cu Renault Brilliance Jinbei Automotive Co, Ltd., și către vehiculele electrice cu eGT New Energy Automotive Co, Ltd (eGT) și Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV).

În Coreea de Sud:

Grupul a înregistrat o creștere de 51,3% a vânzărilor pe o piață în creștere cu 6,9%, datorită succesului noului său model XM3 lansat în martie 2020, din care au fost vândute peste 22.000 de unități, pe parcursul a patru luni.

* Vânzări

** Europa = Uniunea Europeană (excl. Franța, România, Bulgaria) + Islanda, Norvegia, Elveția, Regatul Unit, Serbia și statele din Balcani