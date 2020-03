VIDEO. Cîțu: Amânăm cu 9 luni, prin OUG, plata ratelor la bănci pentru persoanele fizice și juridice

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că Guvernul va adopta, în ședința de joi, o Ordonanță de Urgență (OUG) privind amânarea plății ratelor atât de către persoanele fizice, cât și de persoanele juridice, la cerere.

Ministrul precizează că a discutat cu reprezentanții BNR și ai băncilor private, care sunt de acord cu această măsură de sprijin a populației și mediului de afaceri, în această perioadă a epidemiei de coronavirus (COVID-19).

“Pregătim această ordonanță. Sper să fie gata pentru ședința de mâine (26 martie, n.r.). Sunt câteva detalii tehnice pe care trebuie să le punem la punct. De aceea am stat puțin mai mult. Cei care cer, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, vor avea acces la amânarea ratelor la bancă. Propunerea mea este pentru perioada de 9 luni. Să vedem dacă așa va rămâne. Așa am discutat cu BNR, și Banca Națională are lichiditate. Sistemul bancar a răspuns pozitiv. Cred că Ordonanța de mâine va avea și clarificări pentru măsurile pe care deja le-am luat. Vom face rectificarea, sper, săptămâna viitoare, pentru că avem nevoie de resurse pentru Ministerul Sănătății, în special“, a precizat Florin Cîțu.

Inițial, ministrul Cîțu anunțase miercuri seară, la Digi 24, că ordonanța va fi aplicată pe un termen ”mai aproape de șase luni, decât de trei luni”.

Prin noua măsură, Guvernul Orban i-o ia înainte PSD-ului, care a depus deja la Parlament un proiect de lege privind amânarea cu 9 luni a ratelor, proiect pe care dorește să îl adopte săptămâna viitoare, prin procedură de urgență, online.