Zile libere legale în 2026: ce trebuie să știe angajatorii și salariații

În fiecare an, modul în care sărbătorile se suprapun cu zilele lucrătoare variază, iar pentru 2026, Parlamentul discută un proiect de lege ce prevede reducerea a șase zile libere dintre cele valabile la momentul actual.

Conceptul este în dezbatere și, până la alegerea unei versiuni oficiale, se aplică legea actuală,potrivit unui comunicat al Target HR .

Zilele libere legale în 2026 (conform calendarului oficial)

Pentru 2026, românii vor beneficia de 16 zile libere legale. Iată calendarul complet:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou;

– Anul Nou; 2 ianuarie (vineri) – A doua zi după Anul Nou;

– A doua zi după Anul Nou; 6 ianuarie (marți) – Boboteaza (în prezent zi liberă legală);

– Boboteaza (în prezent zi liberă legală); 7 ianuarie (miercuri) – Sf. Ioan (în prezent zi liberă legală);

– Sf. Ioan (în prezent zi liberă legală); 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române;

– Ziua Unirii Principatelor Române; 10 – 13 aprilie (vineri, duminică și luni) – Paștele;

– Paștele; 1 mai (vineri) – Ziua Muncii;

– Ziua Muncii; 31 mai (duminică) – Rusalii;

Rusalii; 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii;

– A doua zi de Rusalii; 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului;

– Adormirea Maicii Domnului; 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei;

– Sfântul Andrei; 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

– Ziua Națională a României 25 decembrie, 26 decembrie (vineri și sâmbătă) – Crăciunul.

➡ În forma actuală, doar 11 zile cad în zile lucrătoare, restul în weekend.

Important:

Cu toate acestea, în prezent se află în dezbatere în Parlamentul României o măsură care propune reducerea numărului de zile nelucrătoare de la 16 la aproximativ 12, începând cu anul 2026. Legea propune eliminarea următoarelor sărbători legale: 6 ianuarie, 7 ianuarie, 24 ianuarie, Vinerea Mare, 1 iunie și 30 noiembrie.

Dacă proiectul de lege va fi adoptat, calendarul sărbătorilor legale va fi modificat, iar întreprinderile vor trebui să își modifice planificarea internă și comunicarea către angajați.

Obligaţiile angajatorilor

Angajatorii trebuie să acorde zile libere tuturor angajaților, cu excepția anumitor domenii de activitate care nu pot fi întrerupte, cum ar fi serviciile sanitare, alimentația publică, producția continuă sau transportul.

Angajații care lucrează în aceste zile au dreptul fie la timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, fie la un bonus de cel puțin 100% din venitul lor de bază. Nerespectarea acestor drepturi poate duce la sancțiuni de la 5.000 la 10.000 de lei.

Cum se poziționează România în Europa?

România, cu cele 17 zile libere înregistrate în acest an, se numără printre țările europene cu cel mai mare număr de zile nelucrătoare alături de Cipru și Lituania (cu până la 16 zile legale libere), depășind semnificativ media UE de 10-13 zile/an.

Finlanda are aproximativ 15 zile libere anual, iar Spania ajunge la circa 14, datorită sărbătorilor regionale suplimentare, însă cele mai multe state mari din UE ‒ precum Franța, Germania sau Italia ‒ rămân în intervalul 11–13 zile. Acest impact este evident în industrii precum transportul și logistica, unde coordonarea operațiunilor cu țări precum Germania și Franța poate fi dificilă din cauza sărbătorilor din mijlocul săptămânii din România.

În schimb, sectoare precum comerțul cu amănuntul și serviciile alimentare trebuie să respecte obligațiile legale privind operațiunile în zilele de sărbătoare. Spre deosebire de Danemarca și Suedia, unde sărbătorile cad în principal în weekend, distribuția sărbătorilor în România oferă angajaților o perioadă extinsă de concediu, influențând atât operațiunile comerciale, cât și planificarea vacanțelor.

Calendarul zilelor libere legale influenţează profund planificarea anuală a companiilor şi viaţa salariaţilor. Cunoaşterea clară a acestor zile, comunicarea anticipată şi adaptarea la eventuale modificări legislative sunt vitale pentru un management eficient al resurselor umane.