Episodul 10. Armaghedon CEC: Năucitoarele întrebări adresate de Bota lui Nae „Hărțuitorul”

ATENȚIE! Tot ce este publicat mai jos este foarte bine știut de conducerea CEC, de politicienii care îi protejează și îi numesc în funcții, dar și de serviciile secrete.

CEC a fost și este o pușculiță din bani publici, la care să adapă fără jenă și în condiții preferențiale politicienii corupți – bani pentru partid, multe dintre aceste credite devenind neperformante.

Acum este la rând PNL, iar primarului din Reșița, Ioan Popa, tocmai i se pregătește un credit de circa 15 milioane de lei, deși nu are toate actele necesare. Că vine campania electorală și…

Toți cei nominalizați în această scrisoare vor primi din partea SECUNDA Dreptul la Replică.

Directorul general Neacșu refuză să răspundă întrebărilor SECUNDA! Au trecut 21 de zile!

Ca să fie cât se poate de clar: întrebările lui Bota trebuie percepute ca fiind ale unui angajat CEC terorizat de acțiunile ilegale ale trinomului Nae-Chelu-Bran asupra sa.

Fiind puse în timp ce era încă angajt al CEC, cu atât mai mult sunt extrem de importante cele 20 de întrebări adresate lui Cristian Nae, director al Direcției Administrare a Rețelei Teritoriale – DART. La data trimiterii scrisorilor, 20 august 2019, Liviu Bota era ofițer de control CEC Bank cu o vechime de peste 30 de ani.

Ieri, în Episodul 9, am publicat scrisoarea domnului Liviu Bota către conducerea CEC Bank. Din epistolă s-a desprins metoda prin care un angajat CEC care deranjează conducerea este terorizat și hărțuit până când își dă demisia sau “pleacă” la pensie.

Bota ne-a arătat un caz clasic de abuz în serviciu colectiv, nu individual, ce se petrece regulat în banca de stat, CEC Bank!

Astfel, după ce Bota a fost trimis legal de șeful lui, Gabriela Chelu – Direcția de Antifraudă și Control intern CEC –, a urmat un Raport din care rezulta că directorul Sucursalei CEC Baia Mae, Mihaela-Aurelia Bran, a adus filiala în pragul unui risc major.

În loc să respecte legea și regulamentul intern, la ordinul lui Cristian Nae, Gabriela Chelu a decis să nu aprobe Raportul și să facă presiuni asupra lui Bota să schimbe concluziile. Simultan, Nae a pus-o pe Bran să-i facă lui Bota o plângere de abuz în serviciu pentru ca acesta să fie cercetat disciplinar.

După ce Liviu Bota a trimis mai multe adrese către conducerea CEC, directoarea Chelu a aprobat Raportul și a dispus ca directoarea Sucursalei CEC Baia Mare, Mihaela-Aurelia Bran, să pună lucrurile la punct pentru a elimina riscurile majore descoperite de ofițerul de control Bota!

Ce a urmat? O adevătă vendetă a trioului Nae-Chelu-Bran, cu ajutorul lui Huțanu și Jecan, prin care l-au determinat pe Liviu Bota să se pensioneze înainte de termen, dar nu înainte de a trimite, în 20 august 2019, o Scrisoare către conducerea CEC și un set de întrebări către directorul DART, Cristian Nae.

Astăzi veți vedea, cu subiect și predicat, cât de puternic este lovită la temelie CEC Bank chiar de către cei care sunt puși să păzească “cetatea” banului public: Neacșu, Popa, Iovu, Nae, Huțanu, Chelu și Onofrei.

Iar din cele 20 de întrebări adresate de Liviu Bota lui Cristian Nae, veți vedea că SECUNDA a avut dreptate și a ales corect să publice Armaghedonul CEC – care a stat la baza anchetei jurnalistice. Acesta ne-a arătat cum sunt terorizați angajații de către un grup mafiot ce a pus mâna pe banca de stat – evident, cu aprobarea politicienilor fără discernământ, sub intensa protecție a unor servicii secrete.

(Nota Redacției. Domnul Liviu Bota pune 20 de întrebări foarte interesante dar și se folosește de această ocazie să prezinte unele informații care circulă printre cei 6.000 de angajați ai CEC Bank. Titlul, intertitlurile, șapoul și explicațiile foto aparțin Redacției)

Întrebări de ciocan către Nae „Hărțuitorul”!

Stimate d-le Cristian Alexandru Nae,

Director al DART si membru al CP,

Acesta cercetare fara noima si hartuirea efectuata asupra subsemnatului din decembrie 2016, de la parasutarea d-nei Bran-Trifan ca director, de catre “triumviratul” Bran-Nae-Chelu nu sunt singurele motive pentru care va adresez acum si aici cateva intrebari, care nu imi apartin.

Zvonurile circula in CEC de multa vreme si nu numai in CEC iar salariatii, clientii si cetatenii contribuabili care capitalizeaza periodic CEC-ul, trebuie sa stie cu ce va ocupati in CEC.

Nu am dovezi, eu doar va intreb, in numele colegilor si a celor care lanseaza aceste acuzatii grave la adresa dvs. Eu nu cred ca este adevarat, dupa cum nici dumneavoastra nu credeti ca am “patruns” in tezaurul sucursalei fara sa anunt directorul.

Dar cu singuranta veti clarifica aceste aspecte fara a fi nevoie sa circule pe retelele de socializare si in presa!

Nae, ofițer acoperit!

1. O mare majoritate a colegilor din Banca spun ca sunteti ofiter acoperit din partea unui serviciu secret si aveti misiunea de a slabi CEC-ul in vederea vanzarii pe bani marunti. Care este adevarul? Cine sunteti si ce urmariti, de fapt?

Nu stiu de unde au salariatii CEC aceasta informatie, dar eu nu cred asa ceva. Dar cred altceva: va comportati ca si cum ati fi ofiter acoperit. De ce, pentru a impresiona si intimida?

Manifestati multa aroganta si dispret, specifica securistilor stalinisti si comunisti, fata de salariatii Bancii! In timp ce in teritoriu este un dezastru, iar DART deseneaza harti triumfaliste si da premii pe mustata.

2. Se spune de catre foarte multi salariati, mai ales din Centrala CEC, ca o distinsa doamna vicepresedinte, care va sustine neconditionat in lupta pentru putere absoluta in CEC, ar fi colega de unitate militara cu dumneavoastra. Este adevarat? De unde credeti ca vin aceste informati si cu ce scop?

3. De ce sau din ordinul cui ati scos indicatorul “surse atrase” si ati interzis, chiar amenintat reteaua sa nu mai atraga surse, pana a ajuns CEC-ul, aproape in colaps, in situatia sa nu mai aiba surse pentru creditare?

4. Se vorbeste in CEC ca, exista un protocol secret semnat intre persoane importante, gen: Isarescu, Coldea etc., prin care dvs. ati avea puteri nelimitate in CEC, indiferent de ce conducere ar veni?

5. Se spune ca exista un protocol secret din 2009 intre Conducerea CEC si un serviciu secret de specialitate, conform caruia sunt ascultati telefonic si ambiental atat salariatii cat si clientii care intra in relatii cu ei.

Aceasta intrebare am adresat-o, pe retele de socializare, d-lui Mitrache in luna februarie 2019, sa precizeze daca este adevarat sau nu? Daca se mai intercepteaza? Daca da, cat plateste CEC-ul pentru asta si la ce sunt folosite si de catre cine?

Domnul Mitrache nu a confirmat si nici nu a infirmat, dar in luna aprilie 2019 la intalnirea de lucru cu directorii de sucursale judetene s-a facut un fel de caterinca din acesta intrebare, poate ca sa fie inghitita mai usor.

Este adevarat ce se spune, ca acel protocol este valabil si acum iar dvs intrati in posesia acestor interceptari si le folositi dupa bunul plac sa va asigurati puterea despre care vorbeam mai sus? Ce aveti de spus la aceste zvonuri care circula in CEC si nu numai?

Nae și “feblețea” Bran!

6. Cine a “omologat” planul anual pe care il intocmiti dvs pentru unitatile teritoriale, mai concret ce directii il verifica si il avizeaza anterior transmiterii acestuia Conducerii CEC care il aproba “in orb”?

7. Cine verifica si supervizeaza hartile si clasamentele trimestriale fara coloana profit, transmise de dvs in teritoriu? In urma acestor clasamente unii directori beneficiind, pe mustata, de prime substantiale?

8. Unii directori de sucursale, spun ca aceste clasamente nu au nici o legatura cu realitatea, ele sunt niste “copilarii” si au ca scop incurajarea unora, atentionarea altora, prime pentru prieteni, etc. Este adevarat?

9. In legatura cu numirea directoarei de la Baia Mare, d-na Bran-Trifan Mihaela Aurelia, s-a auzit ca baronul Ghetia ar fi spus ca a avut o intelegere cu dvs si v-a dat mana libera. Ce intelegere a avut si pe ce criterii ati numit-o director pe d-na Bran-Trifan Aurelia Mihaela?

Ce a recomandat–o pentru postul de director (in afara de “vocea si talentul” de mincinoasa prefacuta), venind de la o banca concurenta unde avea patru salariati in subordine?

Folclorul maramuresan (pe care dvs si d-na Chelu nu-l iubiti dar va folositi de el impotriva salariatilor neagreati), spune ca ati avut nevoie de 2 zile, pentru “interviu” la o statiune turistica de langa Baia Mare (unii spun statiunea Izvoare). E greu sa realizati “interviurile” la angajare?

Daca da, de ce nu redati aceste atributii la DRU? Pe domana Bran-Trifan ati acoperit-o dumneavoasta sau era acoperita dinainte?

10. La 31.12.2016 Sucursala Baia Mare a incheiat anul pe locul 41, la 28.02.2017 era pe locul, cred 22, iar 31.03.2017 era pe locul 18, cred, fara nici o realizare semnificativa, iar de atunci tot “fruntasa”. Ce bonusuri s-au acordat pentru asta? Cum explicati aceasta ascensiune?

11. La data de 30.06.2019 Sucursala Baia Mare este pe locul 2 pe tara, ce Directii din Centrala mai sunt implicate in stabilirea acestor rezultate? Ce premii s-au acordat pe aceste clasamente, spun salariatii cunoscatori, fictiv?

12. Ce pregatire aveti in domeniul resurselor umane, in conditiile in care dvs. gestionati selectarea, angajarea si promovarea salariatilor Bancii din toata tara in timp ce specialistii in domeniu de la DRU, care nu exista, deocmdata, completeaza doar documentele?

13. In vederea pregatirii unei eventuale plangeri penale am consultat un avocat cu multa experienta, care dupa ce m-a ascultat a dat un verdict foarte dur, “In CEC-ul vostru sunt relatii de tip mafiot si interlop”.

In concluzie ma intreb si va intreb, in Banca noastra ce fel de relatii sunt in momentul in care un director de sucursala poate subordona/ manipula/ dezinforma (alegeti termenul potrivit) cateva directii din Centrala Bancii (spre exemplu: DJ, DAC, DRU, DART, DA) si Comitetul de Personal, iar dvs., se spune, ca subordonati Vicepresedintii, Presedintele si chiar CD-ul?

Domnule Nae, sunteti directorul DART de peste 10 ani, cine credeti ca ar fi artizanul crearii acestor relatii nefiresti in CEC, “relatii de tip mafiot si interlop” (dupa cum le definea un avocat)?

Grup de crimă organizată!

14. In calitate de director DART, cunoasteti ceva despre faptul ca nu se prea fac angajarii in teritoriu (asta spune in toata tara) fara comision/spaga (cum doriti sa-i ziceti), incepand de la 1.500-2.000 euro pentru un casier si ajungand pana la zeci de mii de euro pentru director de sucursala? De asemenea stiti ceva despre faptul ca directorii care nu isi platesc “cotizatia” sau “taxa de protectie” sunt transformati in adjuncti sau directorii de vanzari si apoi obligati sa plece din Banca?

15. In calitate de director DART, stiti ceva despre un director din Centrala Bancii care ar fi afirmat undeva, ceva de genul “Nu se poate sa nu fie cineva in Timisoara care sa nu aiba 70.000 euro ca sa fie director la CEC?

16. In Maramures exista mult folclor, am inteles ca si dumneavoastra sunteti fascinat de acest folclor, mai ales de cel baimarean (am informat-o si pe d-na director Gabriela Ghelu despre folclorul maramuresean, la care domnia sa mi-a replicat ca nu o intereseaza, dar am inteles ca il accepta si il foloseste). In folclorul maramuresean se spune ca in perioada 2017-2019 dvs. si d-na director de Maramures aveti niste deconturi substantiale urmare a intalnirilor periodice pe care le aveati pe teme bancare pentru a ajunge fruntasa in munca, de fapt dupa cum a si ajuns la 30.06.2019, pe locul II pe Banca. Este adevarat?

Sper că nu este! Va roaga, totusi, “folcloristii” sa comunicati suma deconturilor, pentru dumneavoastra si doamna director, incepand cu 01.01.2017 pana la 31.12.2017, nu pentru altceva, doar pentru a inlatura toate barfele, poate, neconforme cu realitatea.

Infracțiuni pe bană rulantă la CEC

17. Este adevarat ca, doar, in anul 2017 directoarea de Baia Mare a parcurs cu masina Bancii cca. 25.000 km, din care in interesul Bancii doar cca. 2.000 iar in luna octombrie 2017, un director din Centrala CEC a “masluit’ o HCD ca sa poata justifica directoarea km parcursi?

Eu nu cred asa ceva, dar ar trebui ca DAC sa se autosesize si sa verifice aceste informati si sa isi asume responsabilitatea, daca informatiile nu sunt reale.

18. De ce credeti ca sunteti supranumit in Banca “Coldea 2” sau “Blejnar” colectorul de “miere”? Pentru cine “mierea”? Cine este “Regina”? Puteti explica?

19. Aveti stiinta despre un mare director din Centrala Bancii aflat mereu in criza finaciara, care se imprumuta de la diverse persoane, neajungandu-i banii de la un salariu la altul? In acest timp directorul DAC in loc sa-l intrebe pe acest distins director ce probleme are, la ordinul directorului de Baia Mare, a trimis succesiv doua echipe de control la Ag. Borsa unde au nenorocit doua salariate nevinovate care au fost imbolnavite si obligate sa plece din Banca? Ce stiti despre asta? Nu cumva miroase a relatii de tip mafiote?

20. Se intreaba lumea, ce “spate” aveti si ce rol jucati in CEC, incat va credeti un fel de Dumnezeu?

Desigur ca pana la urma si “Dumnezei” vremelnici au Dumnezeii lor!!!

Domnule Director ne oprim aici cu intrebarile, v-am adesat doar cateva intrebari, mai sunt inca foarte multe, nu ati fost intrebat nimic, de exemplu, despre hoteluri, moteluri, pensiuni si “iubire”.

Despre dragostea dvs de Maramures si zonele invecinate, se spune, pe aici, ca directoarea de Baia Mare are mare dragoste de CEC, ar fi divortat din prea multa dragoste pentru… CEC! Nu stiu daca este asa, dar de unde nu este foc(ul) (dragostei) nu iese fum!

Daca voi ramane acasa, asa dupa ma forteaza supusii si “locotenentii” dvs, timpul va fi de partea mea si am sa adresez si intrebarile restante.

Soluția lui Bota

In concluzie domnule Nae, daca faceti parte dintr-un serviciu, salariatii Bancii cred ca ar trebui sa fiti retras de indata la unitate (spune lumea ca v-ati deconspirat); daca nu sunteti si doar v-ati talentat si respectati CEC-ul, ar fi potrivit sa va retrageti cu onoare de la DART si chiar din Banca. Se pare ca ati ajuns o persoana prea controversata, iar ramanand pe aceasta pozitie, spun salariatii, ati face mult rau CEC-ului.

Deocamdată nu se stie ce misiune si ce rol aveti in CEC domnule Nae. Salariatii spera, din tot sufletul lor, sa nu aveti un rol distructiv al CEC-ului, dupa cum ati demonstrat pana acum!

Noua conducere a CEC ar trebui sa se aplece cu mai multa atentie asupra acestor aspecte!

Doamne ajuta!

Cu acelasi respect

Liviu Bota

20 august 1019

Dar, până la episodul următor, vă reamintim ce ne-au trimis angajații CEC, sub anonimat:

Prin prezenta, sesizăm organele competente ale statului și opinia publică cu privire la constituirea unui grup de tip infracțional în componența conducerii CEC BANK format din:

NAE CRISTIAN ALEXANDRU – Director al Direcției Administrare a Rețelei Teritoriale;

HUȚANU ELENA – Director al Direcției Resurse Umane;

JECAN ANA MARIA – Șef serviciu personal Direcția Resurse Umane și Secretar al Comisiei de Etică și al Comisiilor de Evaluare a salariaților din CEC BANK;

IOVU MIRELA – Director-Vicepreședinte al Comitetului de Direcție al CEC BANK.

Puteți citi, în acest context: