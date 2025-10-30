10 ani de la tragedia din Colectiv, niciun spital pentru marii arși. Nicușor Dan: „N-a existat viziune; am avut și PNRR, și fonduri structurale”

La 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, nu există în continuare în România niciun spital pentru tratarea marilor arși, în ciuda promisiunilor miniștrilor PSD și PNL care s-au perindat.

Președintele Nicușor Dan a mers joi la ora 8.00 la fostul club Colectiv și a depus o coroană de flori în memoria celor 65 de tineri care au murit în timpul incendiului și ulterior.

Despre faptul că România nu are niciacum măcar un pat pentru tratarea marilor arși, șeful statului a spus, într-un interviu recent la Cotidianul:

„E o chestiune de management. Nu a existat nici viziunea şi nici corelarea viziunii cu diversele surse de finanţare pe care le-am avut. Am avut şi PNRR, am avut şi fonduri structurale”.

Întrebat în cadrul unui interviu pentru Cotidianul ce s-a schimbat în România în aceşti 10 ani, Nicușor Dan a răspuns:

„În zona de sănătate sunt ceva progrese. Chiar dacă nu le avem, contractele sunt semnate pentru spitale noi. Mai avem multe, oricum. Din păcate pe zona de corupţie cred că am făcut nişte paşi înapoi”.

Amintim că fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la 4 ani de închioare în dosarul „Colectiv”.

Însă, după mai puțin de un an, Instanța supremă i-a anulat condamnarea și l-a reinstalat în funcție.