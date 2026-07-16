Absolvenții de școli profesionale vor avea acces la stagii Blue Book plătite la Comisia Europeană

Absolvenții de școli profesionale vor avea, în premieră, acces la stagiile de practică Blue Book plătite la Comisia Europeană (CE), potrivit unui comunicat transmis joi de Executivul comunitar.

Până la 100 de locuri le vor fi dedicate în sesiunea care începe în martie 2027.

Candidații vor putea aplica pentru stagii în domenii precum:

• ospitalitate, gastronomie și turism;

• IT și media digitală;

• inginerie și producție;

• afaceri, administrație și finanțe;

• sănătate, asistență socială și educație.

Concret, un absolvent cu specializare în domeniul HoReCa ar putea face un stagiu în cadrul serviciilor de catering ale Comisiei. Un absolvent cu pregătire tehnică în inginerie sau producție ar putea lucra, de exemplu, în cadrul Oficiului pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles – OIB, în activități legate de întreținere, logistică sau operațiuni tehnice, în funcție de posturile oferite.

Înscrierile pentru sesiunea din martie 2027 se deschid pe 22 iulie 2026 și se încheie pe 4 septembrie. Durata integrală a stagiului este de 5 luni, iar participanții primesc aproximativ 1.500 de euro pe lună.

Blue Book este principalul program de stagii al Comisiei Europene și unul dintre cele mai competitive din Europa: primește aproximativ 36.000 de candidaturi anual și oferă aproape 2.000 de locuri în cadrul Comisiei, al instituțiilor și agențiilor europene.

Această decizie transmite un mesaj foarte clar: învățământul profesional și cel universitar trebuie tratate cu aceeași considerație. Europa are nevoie atât de absolvenți de facultate, cât și de tineri cu pregătire practică, ale căror competențe sunt esențiale pentru economie.

Prin acest pas, Comisia Europeană face ceea ce le cere și statelor membre: recunoaște valoarea tuturor traseelor educaționale și le oferă absolvenților de învățământ profesional acces la oportunități europene de cel mai înalt nivel.