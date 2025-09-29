Close Menu

    Anul universitar începe cu un protest al studenților în fața Guvernului

    By Educatie & Sanatate

    Anul universitar începe cu proteste, luni, după ce Guvernul a redus fondul de burse subvențiile la transportul feroviar pentru studenți.

    Începând cu ora 16:00, în Piața Victoriei din Capitală va fi un miting de protest organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

    „Nu ne vom opri din a ne spune public nemulțumirile și așteptăm toată comunitatea studențească să iasă cu noi în stradă, pentru a face același lucru. Ne-am săturat să nu fim consultați, să nu conteze ceea credem și spunem și să ne lovim de ignoranță și aroganță”, a transmis ANOSR într-un comunicat publicat pe Facebook.

