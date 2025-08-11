Bacalaureat 2025 – a doua sesiune; probele scrise

Luni încep probele scrise la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an, susținut de peste 30.200 de absolvenți de liceu.

Prima probă scrisă, E,a), este cea la Limba și literatura română.

Marți, 12 august: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

Miercuri, 13 august: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

Joi, 14 august: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Luni, 18 august: Afișare rezultate probe scrise (până la ora 12:00), vizualizare lucrări scrise și depunere contestații (în intervalul orar 14:00 – 18:00)

Marți, 19 – 20 august: Vizualizare lucrări scrise și depunere contestații

Pe 26 august: Afișarea rezultatelor finale

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiții: au susținut toate probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2025 a început lunea trecută cu probele de evaluare a competențelor.