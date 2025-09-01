Bilete și abonamente gratuite la tren pentru elevi în anul școlar 2025/2026

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, de călătorii gratuite cu trenul.
Acestea se pot efectua în baza carnetului / legitimației de elev cu viza pentru anul școlar în curs sau a adeverinței școlare valabilă pentru anul școlar în curs.
CFR călători eliberează bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare, precum și abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.
Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.
Perioada de valabilitate a facilităților
Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepție: elevii pentru care anul școlar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilități începând cu 8 septembrie 2025.
Începând cu data de 1 octombrie 2025, facilitățile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025/2026.
Emiterea biletelor și abonamentelor
Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la:
– casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;
– online și de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete;
– personalul de tren, în baza carnetului/legitimației de elev vizat, în următoarele situații:
– stația de urcare nu este deservită de case de bilete sau îmbarcarea este în afara programului caselor de bilete;
– stația nu este deservită de personal CFR Călători.
Începând cu data de 1 octombrie, sunt valabile numai ID-urile de elev pentru anul școlar 2025/2026.
Abonamentele lunare gratuite se pot obține de la:
– casele de bilete (pe suport tip carton) din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;
– online, prin aplicația descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice și de la automatele de bilete CFR Călători, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete.
Documente necesare la emiterea biletelor/abonamentelor
Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:
– carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;
– sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023;
– Alte tipuri/modele de adeverințe pentru emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie elevilor, nu sunt acceptate.
Verificarea în tren
La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele:
– biletul/abonamentul gratuit valabil (în original sau cod QR pentru cele digitale);
– un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere/conducere) sau, pentru cei sub 14 ani, certificatul de naștere (original/copie);
– în lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul/legitimația de elev (doar dacă include fotografia și CNP-ul).
Atenționare
Elevii care nu prezintă documentele menționate vor fi considerați fără bilet/abonament și vor fi taxați conform legislației în vigoare (se vor aplica tarife de taxare în tren, superioare celor de la casele de bilete).