Bilete și abonamente gratuite la tren pentru elevi în anul școlar 2025/2026

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, de călătorii gratuite cu trenul.

Acestea se pot efectua în baza carnetului / legitimației de elev cu viza pentru anul școlar în curs sau a adeverinței școlare valabilă pentru anul școlar în curs.

CFR călători eliberează bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare, precum și abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.

Perioada de valabilitate a facilităților

Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepție: elevii pentru care anul școlar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu data de 1 octombrie 2025, facilitățile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025/2026.

Emiterea biletelor și abonamentelor

Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la:

– casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

– online și de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete;

– personalul de tren, în baza carnetului/legitimației de elev vizat, în următoarele situații:

– stația de urcare nu este deservită de case de bilete sau îmbarcarea este în afara programului caselor de bilete;

– stația nu este deservită de personal CFR Călători.

Începând cu data de 1 octombrie, sunt valabile numai ID-urile de elev pentru anul școlar 2025/2026.

Abonamentele lunare gratuite se pot obține de la:

– casele de bilete (pe suport tip carton) din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

– online, prin aplicația descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice și de la automatele de bilete CFR Călători, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete.

Documente necesare la emiterea biletelor/abonamentelor

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:

– carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;

– sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023;

– Alte tipuri/modele de adeverințe pentru emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie elevilor, nu sunt acceptate.

Verificarea în tren

La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele:

– biletul/abonamentul gratuit valabil (în original sau cod QR pentru cele digitale);

– un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere/conducere) sau, pentru cei sub 14 ani, certificatul de naștere (original/copie);

– în lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul/legitimația de elev (doar dacă include fotografia și CNP-ul).

Atenționare

Elevii care nu prezintă documentele menționate vor fi considerați fără bilet/abonament și vor fi taxați conform legislației în vigoare (se vor aplica tarife de taxare în tren, superioare celor de la casele de bilete).