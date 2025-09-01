Close Menu

    Bilete și abonamente gratuite la tren pentru elevi în anul școlar 2025/2026

    Elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, de călătorii gratuite cu trenul.

    Acestea se pot efectua în baza carnetului / legitimației de elev cu viza pentru anul școlar în curs sau a adeverinței școlare valabilă pentru anul școlar în curs.

    CFR călători eliberează bilete de călătorie gratuite în trafic intern, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare, precum și abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri.

    Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.

    Perioada de valabilitate a facilităților

    Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepție: elevii pentru care anul școlar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilități începând cu 8 septembrie 2025.

    Începând cu data de 1 octombrie 2025, facilitățile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025/2026.

    Emiterea biletelor și abonamentelor

    Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la:

    – casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

    – online și de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete;

    – personalul de tren, în baza carnetului/legitimației de elev vizat, în următoarele situații:

    – stația de urcare nu este deservită de case de bilete sau îmbarcarea este în afara programului caselor de bilete;

    – stația nu este deservită de personal CFR Călători.

    Începând cu data de 1 octombrie, sunt valabile numai ID-urile de elev pentru anul școlar 2025/2026.

    Abonamentele lunare gratuite se pot obține de la:

    – casele de bilete (pe suport tip carton) din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

    – online, prin aplicația descărcabilă pe telefon sub formă de cod QR cu elemente dinamice și de la automatele de bilete CFR Călători, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete.

    Documente necesare la emiterea biletelor/abonamentelor

    Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:

    – carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;

    – sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023;

    – Alte tipuri/modele de adeverințe pentru emiterea biletelor/abonamentelor de călătorie elevilor, nu sunt acceptate.

    Verificarea în tren

    La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii trebuie să prezinte următoarele:

    – biletul/abonamentul gratuit valabil (în original sau cod QR pentru cele digitale);

    – un document de identitate (CI, pașaport, permis de ședere/conducere) sau, pentru cei sub 14 ani, certificatul de naștere (original/copie);

    – în lipsa unui document de identitate, se poate prezenta carnetul/legitimația de elev (doar dacă include fotografia și CNP-ul).

    Atenționare

    Elevii care nu prezintă documentele menționate vor fi considerați fără bilet/abonament și vor fi taxați conform legislației în vigoare (se vor aplica tarife de taxare în tren, superioare celor de la casele de bilete).

