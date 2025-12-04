„Bison Safari” în Parcul Natural Vânători Neamț, la „Școala Altfel”, pe tot parcursul anului

Parcul Natural Vânători Neamț lansează un pachet educațional complet, care include și „Bison Safari”, pentru elevii de gimnaziu și liceu, în cadrul programului „Școala Altfel”.

Pachetul este construit pe principiul „Învățare prin descoperire”, cu experiență directă în natură. Descoperirea Centrului de Vizitare, care durează aproximativ o oră, reprezintă punctul de plecare al experienței educaționale și introducerea perfectă în lumea pădurii, potrivit unui comunicat.

„Școala Pădurii”, pe 33 de hectare

În Parcul Natural Vânători Neamț prinde contur și „Școala Pădurii”, o zonă educațională integrată, amplasată lângă Centrul de Vizitare. Spațiul, întins pe aproximativ 33 de hectare, îmbină trasee, elemente de interpretare și zone dedicate cunoașterii, cu scopul de a crește nivelul de educație pentru natură în rândul vizitatorilor, în special al elevilor.

Învățare prin descoperire în Ținutul Zimbrului

Elevii au parte și de ateliere interactive, concepute pentru grupuri de până la 30 de elevi, care pot fi desfășurate în aer liber sau la Centrul de Vizitare și pot aborda teme diferite precum pădurea, zimbrul sau „Ce protejăm în Parcul Natural Vânători Neamț”. Copiii explorează prin activități senzoriale, observație liberă și ghidată, exerciții de argumentare și prezentări creative, în cadrul atelierelor care durează aproximativ două ore.

Experiența poate continua cu „Bison Safari”, o drumeție de două ore și jumătate în habitatul zimbrilor, ghidată de un ranger. Traseul include zece puncte de interes unde elevii descoperă urme ale prezenței animalelor sălbatice în pădure, arbori, plante și insecte interesante și, mai ales, rolul zimbrului în menținerea biodiversității.

Elevii pot vizita și Grădina Zoologică „Dragoș Vodă”, singura din România amplasată în mediul rural. Atelierele, expoziția, Bison Safari și vizita la zoo pot fi combinate într-o singură zi de „învățare prin descoperire”. Atelierele, expoziția, Bison Safari și vizita la zoo pot fi combinate într-o singură zi de „învățare prin descoperire”, cu o durată totală de aproximativ șase ore, iar programările se fac cu minimum 48 de ore înainte. Sunt recomandate haine de drumeție, pelerină de ploaie, apă și soluție repelentă pentru insecte.

Vizita poate fi prelungită printr-un circuit cultural în zona parcului natural: Cetatea Neamțului, mănăstirile, casele memoriale ale lui Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Veronica Micle sau Alexandru Vlahuță. În acest fel, o singură excursie devine o experiență educațională complexă, care îmbină studiul biologiei și geografiei cu istoria și literatura.

„Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț” este implementat de Asociația de Ecoturism din România (AER) și partenerii de proiect: Administrația Parcului Natural Vânători Neamț (PNVNT), Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) și Asociația Mioritics (AM).

Proiectul este finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, ediția 2.0, dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Propark Fundația pentru Arii Protejate.