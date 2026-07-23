Bolojan: „Sunt spitale cu 40-45% paturi ocupate, unele au cheltuieli de personal de 90% – asta înseamnă că nu mai sunt dedicate pacienților, ci angajaților”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că i s-au solicitat 26.000 de posturi în plus la spitale și că a cerut o analiză în acest sens, până luni, Ministerului Sănătății.

Iată precizările făcute de premier, la finalul ședinței Guvernului:

„Pentru angajări e nevoie de un memorandum. La 193.000 de angajați din Sănătate ni s-au solicitat aprobarea deblocării de 26.000 de posturi – mai mult de 10%. În condițiile în care din cele 123.000 de paturi, gradul de ocupare mediu este de 63%. Sunt spitale cu 40-45%.

Cheltuielile de personal medii în spitalele din România raportate la suma contractată, reprezintă 65%, în medie. Avem și spitale în care chletuielile de personal reprezintă 90%, asta înseamnă că spitalele nu mai sunt dedicate pacienților, ci angajaților.

Managerii încasează două treimi din banii de salarii chiar dacă n-ar trata, ipotetic, nicun pacient, și diferența provine din tarifele contractate cu CNAS pentru serviciile pacienților.

Când am avut rezerve să aprobăm cele 7.600 de posturi propuse de Ministerul Sănătății din cele 26.000, era generat pentru că, dacă ipotetic ar fi intrat toate posturile, ar fi însemnat suplimentar 1 miliard de lei doar cu aceste posturi. Fără să analizăm problemele majore din Sănătate.

Am cerut în ședința de guvern, în afară de memorandumul cazului de la „Marie Curie”, Ministerului Sănătății și CNAS, să finalizeze până luni o analiză pe spitale.