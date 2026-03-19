Buget mai mare pentru compensarea medicamentelor în programele naționale

Bugetul pentru compensarea medicamentelor în programele naționale a fost majorat cu 400 de milioane de lei, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

„În 2026, acest buget crește la 1,8 miliarde de lei, de la 1,4 miliarde de lei, în 2025. O creștere de 400 de milioane de lei, care înseamnă mai mult decât o ajustare financiară – înseamnă continuitate în tratamente, terapii accesibile și mai puține situații în care oamenii sunt puși în fața unor costuri pe care nu le pot susține”, a scris ministrul, joi, pe Facebook.