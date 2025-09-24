Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, pe 10 octombrie în București

O nouă ediție a „Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți” va fi organizată de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București (AMOFM), vineri, 10 octombrie, la Palatul Național al Copiilor.

Până în prezent și-au anunțat participarea 146 agenți economici, cu o ofertă de 9.604 locuri de muncă, potrivit unui comunicat al agenției.

Structura ofertei locurilor de muncă, în funcție de nivelul studiilor, este următoarea: studii superioare – 210 locuri de muncă, studii medii – 1.217 locuri de muncă, muncitori calificați – 4.971 locuri de muncă și muncitori necalificați – 3.206 locuri de muncă.

Ofertele agenților economici se primesc până la data de 7 octombrie la sediul AMOFM București, precum și la sediile agențiilor de sector.