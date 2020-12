Cioloş: Şi eu am o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Cîmpeanu în Guvern

Copreşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, susține că, la fel ca o mare parte a societăţii civile, are şi el „o nemulţumire cu privire la prezenţa lui Sorin Câmpeanu în Guvern”, instalat de PNL ministru al Educației, dar spune că nu a avut „control” asupra desemnării acestuia în funcție (înțelegerea în coaliție a fost ca fiecare partid să-și poată numi miniștrii fără comentarii din partea celorlalte partide).



Iată mesajul lui Cioloş, postat miercuri pe pagina sa de Facebook:

„Mi s-au cerut explicații și cred că în noua configurație în care USR PLUS are responsabilitatea guvernării e nevoie să vorbim deschis și cu transparență și despre probleme sau lucruri pe care vrem să le facem sau să le asumăm împreună cu partenerii de coaliție, dar și despre lucruri cu care nu suntem confortabili. Asta am promis, asta fac.

La fel ca o mare parte a societății civile, și eu, personal, am o nemulțumire cu privire la prezența lui Sorin Câmpeanu în Guvern – și, la fel, mulți colegi ai mei. Îl cunosc de multă vreme, dar felul în care a acționat politic și profesional în ultimii ani e departe de ceea ce cred că ar trebui să fie un parcurs politic decent și o referință pentru educația din România.

Din păcate, am putut acționa în structura guvernului doar proporțional cu voturile primite. Nu am avut control pentru desemnările de miniștri ale partenerilor, așa cum nici partenerii nu au avut pe cele ale USR PLUS.

În același timp, știu că aveți dreptate să fiți nemulțumiți și să ne menționați. Suntem responsabili de ceea ce va decide guvernul din care facem parte și ne vom asigura că programul de guvernare va fi aplicat. Și nu vom accepta derapaje de la program, de la angajamentele luate împreună, mai ales în Educație, un domeniu-cheie de care depinde viitorul tuturor.

Vom rămâne receptivi în continuare la toți cei cu idei și cu experiențe bune în domeniul educației și vom folosi toate pârghiile pe care le vom avea în guvern și în parlament pentru a le valorifica în deciziile la care vom fi parte”.