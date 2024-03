Deca a aflat din presă despre cazul elevului violat la școală de două ori: „Trimit corpul de control”

Minisreul Educației, Ligia Deca a declarat marți că Ministerul Educaţiei a aflat din presă despre cazul elevului de 9 ani violat la școală de doi colegi în wc, de două ori în ultimii doi ani.

Ea trimite Corpul de control al ministerului, pentru „un punct de vedere suplimentar”, la Şcoala „Nicolae Titulescu” din București, unde părinții refuză să mai lase copiii în incintă.

Părinții elevului violat, care suferă de deficiențe, l-au mutat la o altă unitate de învățământ, dar tatăl lui a ținut să facă publică abuzarea copilului și faptul că „știa toată lumea, și femeia de serviciu, și portarul , dar „nimeni nu a făcut nimic”.

Directoarea școlii – evident, numită politic – a refuzat să comenteze subiectul, anunțând că este în vacanță școlară.

Povestea șocantă

În 2022, copilul avea 7 ani când a fost violat prima dată în toaleta școlii, de un altul de 11 ani. Mama a făcut plângere la Poliție, dar în urma anchetei s-a stabilit că făptuitorul nu poate răspunde penal, deoarece nu are 14 ani., și nici nu poate fi exmatriculat, pentru că legea obligă la absolvirea a minimum 10 clase. Așa că violatorul a fost mutat la altă școală. Un an mai târziu, același copil a fost violat în toaleta aceleiași scoli de un alt copil mai mare. Mama a făcut din nou plângere la Poliție, dar directoarea școlii nu a mai luat-o în seamă de această dată. Așa că părinții copilului abuzat au reușit să-și mute copilul la altă școală.

Conducerea Școlii „Nicolae Titulescu” – situată în apropierea Guvernului – nu a informat nici în 2022, niciîn 2023 Inspectoratul Școlar al Municipiului București despre ce s-a întâmplat și nu prezentat părinților copilului violat nicio concluzie a vreunei anchete interne cu privire la situația reclamată în 2023.

Luni, când a izbucnit scandalul, cu părinții care au protestat în fața școlii și au refuzat să mai lase copiii în clădire, ministra Deca nu a reacționat în niciun fel.

Deca nu mai mai putut fugi de întrebările jurnaliștilor

Însă marți, Deca nu a mai putut fugi de întrebările jurnaliștilor și a fost nevoită să le răspundă, la conferinţa de închidere a proiectului „Consolidarea guvernanţei învăţământului preuniversitar din România”.

„Una dintre principalele misiuni ale conducerii şcolii este asigurarea unui climat de siguranţă atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Imediat ce am fost notificaţi, am discutat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care a avut un control la faţa locului. Ne-a remis un raport în această dimineaţă. În plus, am decis ca începând de astăzi să trimitem Corpul de control al Ministerului Educaţiei pentru a avea şi un punct de vedere suplimentar, obiectiv, în aşa fel încât să ne asigurăm că toate procedurile cu privire la prevenirea şi adresarea cazurilor de violenţă în şcoli sunt respectate”, a declarat Deca.

Ministra a precizat că raportul conţine o serie de constatări privind neinformarea unor entităţi care ar fi trebuit să fie sesizate în acest caz.

„A fost un raport întocmit rapid, tocmai pentru a avea un prim răspuns. Există o serie întreagă de constatări care ţin de neinformarea unor entităţi care trebuiau informate despre aceste cazuri, de exemplu Consiliul de administraţie al şcolii sau comisia care ar trebui să vizeze cazurile de violenţă. De aceea, pentru a avea o imagine cât mai completă şi cât mai profesionist documentată, am solicitat ca Corpul de control al Ministerului Educaţiei să meargă să facă un control acolo, atât la şcoală, cât şi la inspectorat”, a arătat Deca.

Ligia Deca a menţionat că Ministerul Educaţiei a aflat din presă despre subiect.

„Ministerul Educaţiei nu a fost notificat de şcoală sau de inspectorat. Am aflat din presă despre acest subiect. (…) Vrem să vedem nu numai ce s-a întâmplat în şcoală, dar şi ce s-a întâmplat din punct de vedere al comunicării şcolii cu alte entităţi care trebuie să fie responsabile, fie că este vorba despre şcoală, fie că este vorba despre Poliţie, fie că este vorba despre DGASPC sau alte entităţi. Cred că orice sesizare, că vine din partea unui elev, că vine din partea unui părinte, privind un caz de violenţă în şcoală trebuie tratată foarte serios. Deci, indiferent dacă el se confirmă sau nu, trebuie parcurse toate etapele din procedura pentru prevenirea violenţei în şcoală, procedura care era în vigoare în luna decembrie. De aceea, am trimis Corpul de control. Raportul preliminar al inspectoratului ne sesizează o serie de abateri de la procedură”, a arătat Deca.

Dacă se va constata când a fost încălcată procedura, cei responsabili vor suporta toate rigorile legii, a subliniat ministrul.

„Trebuie să avem zero toleranţă pentru abateri, pentru că siguranţa copiilor în şcoală este primordială. În acest moment, avem o serie întreagă de proceduri în desfăşurare. Atât ancheta, da, care se desfăşoară de către Parchet, controlul care a fost desfăşurat de către inspectorat şi acum Corpul de control. Mi se pare normal să avem profesionist realizate aceste verificări, ca abia apoi să putem trage nişte concluzie. Înainte de a putea lua măsuri de sancţionare trebuie să avem un raport care să documenteze toate încălcările legislaţiei. Imediat ce vom avea acest raport şi el va documenta sau nu astfel de încălcări, vom putea lua toate măsurile legale. Credeţi-ne că nu dorim ca niciun om responsabil, da, să rămână în afara rigorilor legii. Este absolut normal ca cei care au greşit să fie sancţionaţi”, a transmis Deca.