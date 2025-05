Elveția investește 10 milioane CHF în educația duală din România

România primește finanțare de 10 milioane de franci elvețieni pentru dezvoltarea educației duale, în cadrul celei de-a doua contribuții acorgate prin programul Swiss Contribution.

Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței „The Power of Partnership across Countries and Industries for Excellence in Dual Education”, organizată joi la Brașov, de Camera de Comerț Elveția–România (CCE-R).

Programul pentru dezvoltarea educației duale își propune să sprijine integrarea tinerilor pe piața muncii, prin formare profesională duală, oferindu-le competențe practice direct la locul de muncă. Totodată, vor fi consolidate capacitățile angajatorilor, ale asociațiilor profesionale și ale instituțiilor publice, pentru a crea împreună un sistem de educație profesională mai eficient, care să răspundă real nevoilor economiei.

Acesta este implementatde Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesionalși Tehnic(CNDIPT), în parteneriat cu Universitatea Federală Elvețiană pentru Educație și Formare Profesională (SFUVET) și beneficiază de o cofinanțare de 15% din partea Guvernului României.

Peste 70 de lideri din administrație, educație, mediul de afaceri, ONG-uri din educație și federații ale părinților au participat la eveniment. Au fost prezenți reprezentanți ai Camerei Deputaților – Comisia pentru Educație, ai Ministerului Educației, ai Primăriei Brașov, ai Primăriei Sector 3 București și ai altor autorități locale, ai CNDIPT și ai Biroului de Contribuție Elvețiană al Ambasadei Elvețieiîn România.

Companiile prezente au vorbit despre sistemul elvețian de învățământ dual, în care două treimi dintre absolvenții de gimnaziu urmează ruta educației duale și sunt integrați rapid pe piața muncii, având, totodată, posibilitatea de a-și continua studiile și în domeniul universitar.

„Elveția ne arată că educația duală este o investiție strategică, nu un plan B. În Elveția, 65% dintre tinerii cu vârsta între 15 și 19 ani urmează o formă de educație profesională în sistem dual. Este o alegere strategică, ce le oferă tinerilor o carieră solidă, iar companiilor, forța calificată de muncă de care au nevoie. Și România are potențialul de a construi un sistem eficient de învățământ dual, adaptat contextului local, prin parteneriate funcționale între administrația locală, școli și companii”, a declarat Adriana Cioca, președintele CCE-R.

Sistemul elvețian de educație duală este susținut de date clare: potrivit OECD (2021), 94% dintre absolvenții de educație profesională din Elveția se angajează în primele șase luni după terminarea studiilor.

În România, câteva inițiative locale demonstrează deja că învățământul dual poate funcționa: Holcim România, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Alexandru Roman din Aleșd, oferă, prin programul educațional Școala Tehnică Holcim, formare profesională specializată pentru tehnicieni în industria cimentului. Până înanul 2024, 98% dintre absolvenții acestui program au fost integrați în cadrul companiei.

Implicată, din 2021, în învățământul dual preuniversitar, Hamilton Central Europe (Timișoara) colaborează, din 2024, și cu Universitatea Politehnică pentru formarea de ingineri în mecatronică. Studenții au șanse de peste 90% să continue în companie ca angajați sau în stagii de practică, plătite în perioada facultății.

Sefar a lansat, în anul 2022, un program de învățământ dual, realizat după modelul Școlii Duale Germane din Brașov și cu sprijinul acesteia. Asociațianon-profit Fit for Future Sighișoara, care are în prezent 8 companii membre, sprijină 4 calificări profesionale, cu un total de 120 de elevi în anul școlar 2024/2025. Pentru anul școlar următor, au primit aprobarea pentru 102 deelevi.

În toamnă, primii absolvenți își vor finaliza formarea profesională și vor trece fie către un loc de muncă sigur, fie își vor continua studiile școlare. Sefar/Monosuisse (Sighișoara) instruiește tineri în prelucrarea polimerilor, în colaborare cu licee tehnologice.

Asociația Kolping România și Colegiul Tehnic „Maria Băiulescu” (Brașov) pregătesc elevi în domeniul HoReCa. Încă din anul 2017, la inițiativa Kolping, agenții economici brașoveni au solicitat înființarea celor 3 clase de dual.

„Evenimentul de la Brașov a demonstrat că învățământul dual are dejaexemple solide de bună practică în România, susținute de angajatori, școli și autorități locale. Avem și finanțare externă, prin Programul Swiss Contribution, dar cheia rămâne colaborare aautentică între stat și mediul privat. Parteneriatele reale sunt fundamentul unui viitor profesional solid pentru tineri și o investiție sustenabilă pentru societatea românească”, a spus Alina Savu, coordonatoarea Grupului de Lucru pentru Educație, din cadrul CCE-R.