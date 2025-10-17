Explozie bloc Rahova. Bolojan: „Doi dintre răniți, cu arsuri destul de serioase, urmează să fie transferați în străinătate”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că doi dintre răniții din explozia care a distrus un bloc în cartierul Rahova din București vor fi transferați la spitale din străinătate.

„Din păcate, am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru cei răniți, pentru toți locuitorii acelui bloc pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viața, de acea explozie. Înțeleg că sunt trei decedați și sunt doi într-o stare destul de gravă, iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase, și mi-a comunicat ministrul Sănătății că au convenit să fie transferați în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă. Dar, din păcate, această tragedie a generat acest număr de victime și afectarea structurii de rezistență a blocului și, din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat’, a spus Ilie Bolojan, vineri, într-un interviu la Radio România Actualități.

Ulterior, șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că „s-a găsit locîn austria penstu unul dintre răniți”, care „va fi transferat în această noapte”.