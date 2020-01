Funeriu propune geam la clase, iar elevii să se mute unde predă profesorul

Fostul ministru al Educației în guvernul boc, Daniel Funeriu, propune două lucruri simple în școli: geam la ușile claselor, iar elevii să se mute în clasele unde predă profesorul.

Iată argumentele:

”Când am intrat în clasa a XII-a în Franța m-au surprins două lucruri:

1) ușile sălilor de clasă aveau geam și erau adesea deschise în timpul orelor și

2) nu profesorii veneau la clasă ci clasele se mutau la sălile unde predau profesorii.

Ușile transparente sunt foarte utile din două motive: induc, zi de zi, în copii firescul transparenței și permit directorului ca, fără să deranjeze orele, să își facă o idee despre ce se întâmplă în clasă.

Mișcarea elevilor nu a profesorilor e utilă pentru ca în pauză elevii, adesea adolescenți, să își consume energia prin curte sau plimbându-se pe culoare în loc să o concentreze în spațiul restrâns al unei săli de clasă.



Cred că ar fi bine ca aceste măsuri să fie luate și în România, acolo unde ele nu sunt deja luate. De ce nu le-am luat eu la nivel de sistem? Pentru că după ce am tatonat am considerat că ar duce la încă un front politico/mediatic ușor de manipulat în defavoarea ministerului, așa că am decis să o las pentru septembrie 2012. Când nu mai eram 🙂))

PS: un alt lucru care îmi pare deosebit de important este regândirea configurației toaletelor astfel încât arhitectura lor să fie similară cu cea din aeroporturi, unde o autoritate poate lesne observa dacă se întâmplă ceva în neregulă, fără a perturba intimitatea. E și mai ieftin, și mai puțin dispus actelor de indisciplină. Știți bine la ce mă refer”.