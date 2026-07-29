Greva generală în Sănătate – a doua zi: Sute de spitale asigură doar urgențele

Greva generală în Sănătate continuă și miercuri – a doua zi consecutiv. Aproximativ 500 de spitale asigură doar urgențele, astfelcă pacienții sunt nevoiți să se adreseze spitalelor private.

În spitalele participante sunt asigurate doar urgențele și cazurile medicale complexe. Sunt amânate consultațiile, investigațiile și intervențiile medicale care nu sunt urgente.

Sindicaliștii de la Sanitas au mers la negocieri cu ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, dar nemulțumirile lor continuă, acuzând că li se vor tăia sporurile la maximum 20% și că le vor scădea veniturile.

Premierul interimar Ilie Bolojan îi contrazice:

Guvernul interimar a deblocat marți, prin memorandum, 6.850 de posturi în spitale și la serviciile de ambulanță.